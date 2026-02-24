24 Şubat
Sergen Yalçın'dan transferde tam isabet: 5'te 5!

Sergen Yalçın'ın tercihleri hedefi 12'den vurdu. 3 maç üst üste gol atan Oh tarihi bir başlangıç yaptı. Agbadou-Murillo savunmayı toparladı. Asllani ve Olaitan ise takımın çehresini değiştirdi

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular takımın çehresini değiştirdi.

Siyah-beyazlılar, hem yaş ortalamasını düşürdü hem maliyeti azalttı hem de sahada sonuç aldı. Kartal'ın yeni transferlerinden 5'i kısa sürede tabelaya da etki ederek farkı hissettirdi.

Sergen Yalçın, Kolombiyalı kaleci Devis Vazquez dışında tüm transferleri izleyip onayladı. Yalçın, yaptığı tercihlerle hedefi 12'den vurmuş durumda.

ABRAHAM'IN 4'TE 1'İNE GELDİ, FIRTINA GİBİ ESTİ

Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrası İngiliz oyuncunun 4'te 1'i maaşa siyah-beyazlılara kazandırılan Güney Koreli forvet Hyeon- gyu Oh fırtına estiriyor.

24 yaşındaki futbolcu, hem maliyet hem de performans açısından tam isabet oldu. Abraham'ın bu sezon için imzaladığı kontrat 6 milyon Euro'ydu, Oh'un ise 1.5 milyon Euro...

Güney Koreli oyuncu, 3 maç üst üste gol attı ve 1 de asisti bulunuyor.

SAVUNMANIN YENİ LİDERLERİ MEST ETTİ

Savunmaya liderlik etmesi için takıma dahil edilen Emmanuel Agbadou da alışma evresini tamamladı.

Tecrübeli stoper, Göztepe karşısında performansıyla güven verdi. Savunmadaki güçlü duruşuyla taraftarlar arasında, "Hulkbadou" lakabı takıldı.

Amir Murillo ise Valentin Rosier sonrası hücumda varlık gösteren bek özlemini dindirdi. İlk golünü Göztepe'ye karşı kaydeden Panamalı defans oyuncusu, hücum performansıyla da alkış aldı.

