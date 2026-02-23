23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
0-028'
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
0-029'
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Emre Belözoğlu: "Daha gergin geçecek"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

calendar 23 Şubat 2026 19:34 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 19:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu: 'Daha gergin geçecek'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun maç önü görüşleri şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu... Çok önemli oyunculara sahipler. Avrupa maçı haricinde çok iyi performans olduğunu söylememiz gerekiyor. Hem bizim rakiplerimizin kazanması hem de Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle iki taraf için de çetrefilli bir hal aldı maç, daha gergin geçecektir. Güzel ve kaliteli bir maç olsun.

En büyük handikabımız, geldiğimizden bu yana ilk 11'de oynattığımız 3 oyuncuyu oynatamıyoruz. Büyük takımlar bile bu durumda zorlanabiliyorlar ama bugün dersimizi çalıştık. Burada sadece savunarak istediğinizi alamazsınız. Biraz istediğimiz çıkarsa Fenerbahçe'yi zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Keyifli ve güzel bir maç olsun umarım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 51 20 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 19 31 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
