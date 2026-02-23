Bahis ve şike soruşturmasında tutuklama talebi!

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



TUTUKLAMA TALEBİ



Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Tutuklama istenen şüphelilerin isimleri şöyle:



ABDULLAH SANCAK



AYTAÇ ALTAY



ERSİN SARIKAYA



MUSTAFA TÜTÜNCÜ



OSMAN TOPAL



TAHSİN ÇOBAN



BAHADIR HAKTANIR



FERHAT KARADEMİR



ORHAN DÖNMEZ



OSMAN SERPER



TUNCAY GÜLEL



