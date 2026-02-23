23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Bahis ve şike soruşturmasında tutuklama talebi!

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

calendar 23 Şubat 2026 17:17 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 17:25
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama istenen şüphelilerin isimleri şöyle:

ABDULLAH SANCAK

AYTAÇ ALTAY

ERSİN SARIKAYA

MUSTAFA TÜTÜNCÜ

OSMAN TOPAL

TAHSİN ÇOBAN

BAHADIR HAKTANIR

FERHAT KARADEMİR

ORHAN DÖNMEZ

OSMAN SERPER

TUNCAY GÜLEL

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
