F.Bahçe'ye G.Saray dopingi: WhatsApp grubunda bayram

Nottingham mağlubiyeti morallari bozerken, G.Saray'ın Konya'ya yenilmesiyle F.Bahçe'de büyük coşku yaşandı. Kasımpaşa maçı öncesi takımın WhatsApp grubunda "şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat" mesajları paylaşıldı.

calendar 23 Şubat 2026 10:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
UEFA Avrupa Ligi maçında Nottingham Forest karşısında Kadıköy'de alınan 3-0'lık mağlubiyet, Fenerbahçe cephesinde moralleri bozmuştu. Sarı-Lacivertli futbolcuların bu yenilgiyi uzun süre içlerinde yaşadığı öğrenilirken, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde takımın havası bir anda değişti.

WHATSAPP GURUBUNDA BAYRAM HAVASI

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olması, Fenerbahçe cephesinde adeta bayram havası estirdi. Sarı-Lacivertli oyuncuların takımın WhatsApp grubunda bu karşılaşmayla ilgili coşkulu mesajlar paylaştığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA FIRSAT

Futbolcuların, Galatasaray'ın puan kaybının "takıma ilaç gibi geldiğini" dile getirdiği ifade edildi.

Takım içi yazışmalarda, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi. Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız. Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları eşitleyelim ve yolumuza bakalım" şeklinde motivasyon mesajlarının paylaşıldığı belirtildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
