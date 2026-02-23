Villarreal, Valencia'yı geriden gelip yıktı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Villarreal ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Villarreal 2-1'lik skorla kazandı.



Valencia, 27. dakikada Largie Ramazani'nin golüyle öne geçti.



Villarreal, 31. dakikada Santi Comesana ve 45+6. dakikada Pape Gueye'nin penaltı golüyle mücadeleyi kazandı.



Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Villarreal, 51 puanla 3. sıradaki yerini korudu.



Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Valencia ise 26 puanla küme düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde yer aldı.



Villarreal, gelecek hafta lider Barcelona'yı konuk edecek. Valencia ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.



