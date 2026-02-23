Villarreal, Valencia'yı geriden gelip yıktı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Villarreal ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Villarreal 2-1'lik skorla kazandı.
Valencia, 27. dakikada Largie Ramazani'nin golüyle öne geçti.
Villarreal, 31. dakikada Santi Comesana ve 45+6. dakikada Pape Gueye'nin penaltı golüyle mücadeleyi kazandı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Villarreal, 51 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Valencia ise 26 puanla küme düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde yer aldı.
Villarreal, gelecek hafta lider Barcelona'yı konuk edecek. Valencia ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.
Valencia, 27. dakikada Largie Ramazani'nin golüyle öne geçti.
Villarreal, 31. dakikada Santi Comesana ve 45+6. dakikada Pape Gueye'nin penaltı golüyle mücadeleyi kazandı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Villarreal, 51 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Valencia ise 26 puanla küme düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde yer aldı.
Villarreal, gelecek hafta lider Barcelona'yı konuk edecek. Valencia ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.