22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
1-045'
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-045'
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-045'
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
0-054'
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
2-079'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
0-029'
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
0-031'
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Sergen Yalçın: "Oyunla ilgili plan yaptık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: 'Oyunla ilgili plan yaptık'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesi konuştu.

Siyah-beyazlı teknik adam, "Ligin en az gol yiyen takımı Göztepe, fizik gücü iyi, tehlikeli bir takım. Zor bir oyun olacak. Bilal'in sakatlanması bizi zora soktu. Oyunumuzun önemli bir parçası. Oyun anlayışımız farklılaştı. Farklı bir format çalıştık hafta içi. Bugün daha çok 4-2-3-1 gibi oynayacağız. İki tane ön liberomuz var. Bakalım, ufak bir plan yaptık oyunla ilgili, 2-3 gün ona çalıştık. Olmazsa B planımız da var, kafamızda hazır. Başlangıç için bunu uygun gördük." dedi.

Sergen Yalçın, "Biraz daha farklı, 4-2-3-1 gibi oynayacağız, kenar gibi değil, Olaitan merkez gibi oynayacak. Farklı bir format olacak. İşler umarım planladığımız gibi gider. 45'ten sonra farklı bir oyuna geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
