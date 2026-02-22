22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
13:30
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
14:15
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
14:30
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
13:30
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
13:30
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Fenerbahçe için Jadon Sancho iddiası

Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da bulunan ve şu anda Aston Villa'da kiralık oynayan Jadon Sancho için sezon sonunda transfer girişiminde bulunabilir.

22 Şubat 2026 12:52
Fotoğraf: Imago
Ara transfer döneminde kadrosunu dikkat çeken isimlerle takviye eden Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasının haberine göre sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda Jadon Sancho hamlesi yapmayı planlayabilir.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Haberde, 25 yaşındaki hücum oyuncusunun şu anda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da beklediğini bulamadığı belirtildi. Bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho'nun, son yıllarda üst üste kiralık gönderilmesi nedeniyle artık kalıcı bir kulüpte kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

İngiliz basınında yer alan detaylarda, Sancho'nun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtilirken, oyuncunun gelecek tekliflere sıcak baktığı aktarıldı. İngiltere kaynaklı haberlerde ayrıca Fenerbahçe'nin Sancho transferi konusunda istekli olduğu ve resmi adım atabileceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi karşılaşmada görev alan İngiliz futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TEK GOLÜ KADIKÖY'DE

Sancho, sezon içindeki tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kaydetmişti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
