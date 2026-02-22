Fenerbahçe için Jadon Sancho iddiası

Ara transfer döneminde kadrosunu dikkat çeken isimlerle takviye eden Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasının haberine göre sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda Jadon Sancho hamlesi yapmayı planlayabilir.
YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Haberde, 25 yaşındaki hücum oyuncusunun şu anda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da beklediğini bulamadığı belirtildi. Bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho'nun, son yıllarda üst üste kiralık gönderilmesi nedeniyle artık kalıcı bir kulüpte kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
İngiliz basınında yer alan detaylarda, Sancho'nun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtilirken, oyuncunun gelecek tekliflere sıcak baktığı aktarıldı. İngiltere kaynaklı haberlerde ayrıca Fenerbahçe'nin Sancho transferi konusunda istekli olduğu ve resmi adım atabileceği dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi karşılaşmada görev alan İngiliz futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
TEK GOLÜ KADIKÖY'DE
Sancho, sezon içindeki tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kaydetmişti.
