22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
0-010'
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
0-09'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-241'
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-041'
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
0-038'
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Spor Toto sahasında İstanbul Gençlikspor'u mağlup etti

20. haftada Spor Toto, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı; konuk ekip ise 8. yenilgisini yaşadı.

calendar 22 Şubat 2026 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Spor Toto sahasında İstanbul Gençlikspor'u mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yendi.
 
Bu sonuçla Spor Toto ligdeki 12. galibiyetini aldı, İstanbul Gençlikspor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
 
Salon: TVF Ziraat Bankkart
 
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Umut Maden
 
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğukan Yaltıraklı, İzzet Ünver)
 
İstanbul Gençlikspor: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Thondike, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Padar, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş)
 
Setler: 23-25, 25-22, 25-21, 25-22
 
Süre: 131 dakika
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.