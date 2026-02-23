Bein Sports 1 Canlı İzle: Fenerbahçe Kasımpaşa canlı yayın
Bein Sports 1 Canlı İzle: Fenerbahçe Kasımpaşa canlı yayın
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Kasımpaşa ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçı şifresiz izleme detayları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligin namağlup takımı Fenerbahçe, 8 haftalık galibiyet hasretini (5M-3B) geçen hafta Karagümrük'ü 3-2 yenerek bitiren Kasımpaşa karşısında kadro kurgusunda revizyon yapacak. Marco Asensio'nun sağ kanattan, 10 numaraya çekilmesi planlanıyor. Domenico Tedesco böylece hem Anderson Talisca'nın hem de hücumdaki diğer isimlerin skor katkısını artırmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE MOTTO: "İNAN FENERBAHÇE"
Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde son 16 turu hayallerini mucizeye bırakan Fenerbahçe'de bozulan moraller, Galatasaray'ın Konya'ya 2-0 yenilmesiyle yerine geldi. Kanarya, bugün Kasımpaşa'yı mağlup ederse zirve yarışında ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek, 7 farklı kazanması halinde ise liderlik koltuğuna oturacak. Konya-G.Saray maçının bitişiyle sosyal medya hesaplarından "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız – İnan Fenerbahçe" paylaşımı yapan sarı-lacivertli yönetim, Samandıra'yı da pankartlarla süsledi. Can Bartu Tesisleri'nde futbolcuların antrenman sahasına doğrudan görebileceği kale arkasındaki duvara büyük harflerle "İnan Fenerbahçe" yazısı asıldı. Tedesco ve yardımcıları ise "Puanları eşitliyoruz" diyerek takımı mental olarak ayağa kaldırdı.
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, bu maçı kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek. Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYOR
Süper Lig'de 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 19 puana sahip. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, şampiyonluk yarışı veren rakibinden deplasmanda puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Kasımpaşa, ligdeki son maçında "Haliç derbisi"nde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE ALTI OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.
TEDESCO: "KAZANIRSAK PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE"
Sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitlemek ve zirveye ortak olmak. Samandıra'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden büyük bir zafer istedi. İtalyan çalıştırıcı, son idmanda futbolculara şöyle seslendi: "Nottingham Forest maçında üzdüğümüz taraftarımızı, sevindirme zamanı... Galatasaray, kaybetti ve zirveyle puanları eşitlemeliyiz. Sizden güzel bir futbolla farklı bir galibiyet bekliyorum. 3 puanı kazanalım hem taraftarımızı mutlu edelim hem de zirveye ortak olup, rakibimizin üzerindeki baskıyı artıralım. Kazandığımız takdirde psikolojik üstünlük de şampiyonluk yarışında bize geçecek. Bunu başaracak güçteyiz. Artık söz sizde. Herkes taktiğe bağlı kalsın ve çıkıp gövde gösterisi yapalım."
LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI FENERBAHÇE
Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak.
TEDESCO'DAN ASENSIO VE TALISCA'YA VUR EMRİ
Fenerbahçe'nin bugün Kasımpaşa mücadelesinde en büyük kozları şüphesiz Anderson Talisca ile Marco Asensio olacak. İki öğrencisiyle de özel bir görüşme yapan teknik direktör Domenico Tedesco, kaleyi gördükleri anda şut atmalarını istedi. Kasımpaşa'nın savunma ağırlık bir oyun oynayacağını belirten İtalyan teknik adamın, "Ceza sahasına girmekte zorlandığımız anlarda yay çevresinden kaleye şut atın" dedi. Bu şekilde rakibin kilidini açmayı planlayan Tedesco, sonrasında ise Kasımpaşa'nın çözüleceğine inanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 13 kez ağları sarsan ve Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Anderson Talisca da taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Sambacı, tüm kulvarlarda ise 21 kez fileleri havalandırdı. Talisca'yla birlikte Marco Asensio da bu maçtaki kilit isimlerden biri. İspanyol'un da 12 golü, 9 asisti bulunuyor.
