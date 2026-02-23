23 Şubat
2026 Kış Olimpiyatları'nda protestolar öne çıktı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda savaş protestoları ve kritik sakatlıklar ön plana çıktı.

23 Şubat 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, kıyasıya madalya mücadelelerinin yanı sıra sportif rekabet dışındaki gelişmelerle de akıllarda yer etti.
Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilen oyunlarda 2 bin 900'e yakın sporcu, 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi verdi.

Heyecan dolu müsabakaların yanında oyunlar esnasındaki İsrail protestoları, ABD'li kayakçı Lindsey Vonn'un yaşadığı sakatlık, kayakla atlamada doping tartışmaları ve ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı kask sebebiyle oyunlardan diskalifiye edilen Ukraynalı sporcu Vladyslav Heraskevych, organizasyonun unutulmazları arasına girdi.

İsrail protesto edildi

Öğrenciler, oyunların başladığı gün Milano kentine ulaşan olimpiyat meşalesinin caddelerdeki turu sırasında İsrail'i protesto etti.

Milano Devlet Üniversitesi kampüsü önünde toplanan yüzlerce öğrenci ve Filistin destekçisi, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla olimpiyat meşalesinin Francesco Sforza Caddesi'nden geçişi sırasında İsrail'e protestoda bulundu.

Göstericiler, İsrail'in Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarından ötürü olimpiyat oyunlarında yer almaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca İsrailli sporcular, San Siro Stadı'ndaki açılış töreninde geçiş yaptıkları sırada sporseverler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada da İsrail'in olimpiyatlarda yarışmasına tepki gösteren yorumlar dikkati çekti.

Kaza geçiren Lindsey Vonn, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Tecrübeli ABD'li sporcu Lindsey Vonn, alp disiplini kadınlar iniş yarışında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kariyerinde 5. kez olimpiyatlara katılan 41 yaşındaki Vonn, yarışın 14. saniyesinde kaza yaparak sert bir şekilde kara düştü. Dördüncü kapıdan geçerken meydana gelen kazada sağ kolu kapıya takılan Vonn, dengesini kaybetti ve uzun süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin 10 dakikadan fazla müdahale ettiği tecrübeli kayakçı, daha sonra ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

ABD'li sporcu, kaldırıldığı hastanede birden fazla ameliyata girmek zorunda kaldı.

Vonn, İsviçre'deki Dünya Kupası etabında sol dizinden yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığına rağmen risk alarak olimpiyatlara katılmaya karar vermişti.

Alp disiplininde bir olimpiyat ve 2 dünya şampiyonluğu bulunan Vonn, Dünya Kupası yarışlarında ise 84 etap galibiyeti elde etti.

Ukraynalı sporcu, savaşta ölenleri kaskındaki fotoğraflarla andı

Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı kask taktı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise söz konusu kaskı takmaya devam ettiği gerekçesiyle Heraskevych'i oyunlardan diskalifiye etti.

Karara ABD merkezli X sosyal medya platformundan yanıt veren Ukraynalı sporcu, "Bu, onurumuzun bedelidir." paylaşımını yaptı.

Kayakla atlamada doping tartışması

Kayakla atlamada bazı sporcuların haksız rekabete yol açan bir asit maddesini vücutlarına enjekte ettirdiği iddiası, spor kamuoyunda doping tartışmalarına neden oldu.

İddialara göre vücuda enjekte edilen hyaluronik asit sayesinde tulumları genişleyen sporcular, daha fazla kaldırma kuvveti (aerodinamik avantaj) elde ediyor. Bu durum, kasık bölgesindeki vücudun yüzey alanını genişleterek daha uzaklara süzülmeyi sağlıyor.

Sporcular, düşüş hızlarını yavaşlatıp ileri yönlü hızlarını koruyarak fazladan mesafe kazanabiliyor.

ICE protestoları

Oyunlar sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin İtalya'da görev yapması, açılış seremonisi öncesi Milano'da iki gösteriyle protesto edildi.

Binlerce öğrenci ve çeşitli sendika üyeleri, Leonardo Da Vinci Meydanı'nda toplanarak ICE'ın İtalya'daki varlığına ilişkin protesto gösterileri düzenledi.

Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, açılış seremonisinde San Siro Stadı'ndaki sporseverler tarafından yuhalandı.

