23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-152'
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Rıza Perçin: "Fenerbahçe maçını kazanacağız!"

Süper Lig'in 24. haftasında ağırlayacakları Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Şubat 2026 16:30 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 16:36
Haber: AA, Fotoğraf: Antalyaspor.com.tr
Rıza Perçin: 'Fenerbahçe maçını kazanacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Süper Lig'in 24. haftasında ağırlayacakları Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini söyledi.
Perçin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, dün Zecorner Kayserispor'a deplasmanda son dakika golüyle 1-0 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e iyi yönetiminden dolayı teşekkür eden Perçin, "Türk hakemlerine, genç hakemlere güveniyoruz." dedi.

"PUAN YA DA PUANLAR ALACAĞIZ"

Rıza Perçin, Kayserispor maçının geride bıraktıklarını, ligde 1 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecekleri müsabakaya odaklandıklarını ifade etti.

Fenerbahçe maçının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Perçin, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Elimizden geleni yapacağız. Antalyaspor olarak stadı doldurup puan ya da puanları alacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bu maçın puanı ne kadar önemliyse, hasılatı da o kadar önemli." diye konuştu.

BEDAVA BİLET YOK

Başkan Perçin, Fenerbahçe maçının biletlerinin satışa çıktığını, sarı-lacivertli taraftara ekstra bir tribün hakkı tanımayacaklarını vurguladı.

Antalyaspor'un içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan kurtulması için herkesi kırmızı-beyazlı kulübe yardım etmeye çağıran Perçin, hiçbir kurum, şirket ve şahsın kendilerini Fenerbahçe müsabakasına bedava bilet için aramamasını talep etti.

Manipülatif söylemler duymak istemediklerini belirten Perçin, projelerle Antalyaspor'un borçlarını bitirmenin yanı sıra kulübün geleceğini garanti altına almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.