23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Trampolin cimnastikte İzmir'e iki madalya

Sıla Karakuş, Dünya Kupası senkron kategorisinde takım arkadaşı Havva Esin Ergün ile 44 bin 470 puan toplayarak gümüş madalya elde etme başarısını gösterdi.

calendar 23 Şubat 2026 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trampolin cimnastikte İzmir'e iki madalya
Artistik cimnastikte ilkleri başaran Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder gibi milli sporcularımızın yetiştiği İzmir, trambolin cimnastikte de uluslararası başarılarla gurur duydu. İzmirli milli sporcu Sıla Karakuş, Bakü Dünya Kupası senkron kategorisinde takım arkadaşı Havva Esin Ergün ile birlikte 44 bin 470 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Sıla, cimnastik kariyerini Göztepe'de sürdürüyor.

İzmirli milli sporcu Hüseyin Engin Yontucu da Trampolin Cimnastik Bakü Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branşta tarihindeki ilk Dünya Kupası madalyasını getirdi. Elde ettiği 59 bin 260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilki başardı. Türkiye, organizasyonu İzmirli sporcuların başarılarıyla 2 madalyayla tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
