23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
0-06'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-06'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Galatasaray'a tanıdık hakem; o maçı yönetmişti

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında deplasmanda oynayacağı Juventus mücadelesini Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

calendar 23 Şubat 2026 12:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a tanıdık hakem; o maçı yönetmişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA, Galatasaray'ın Juventus ile Torino'da çarşamba gecesi oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hakemini belirledi.

5-2'nin rövanşında 38 yaşındaki Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Mücadelede VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev alacak, asistan VAR hakemi ise Fransız Jerome Brissard olacak.

G.SARAY'IN AZ MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

Bu sezon PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finalini de yöneten Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildiği mücadeleyi de yönetmişti.

Maç 2-1 devam ederken Kaan Ayhan, çift sarı kart ile ihraç edilmişti.

Joao Pinheiro'nun yönettiği maçlarda Türk takımları:

13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray
07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe
31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor
04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko
25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.