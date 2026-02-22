22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
0-010'
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
0-09'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-241'
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-041'
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
0-038'
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Kayserispor'dan 8 maç sonra hayati galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek sekiz maçlık galibiyet hasretine son verdi.

22 Şubat 2026 15:27 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 15:51
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde tam sekiz maç sonra galip geldi.
 
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Kayserispor'da Laszlo Benes 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
 
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 19 puan olurken Antalyaspor 23 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
 
5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.
 
15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
 
21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
 
61. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm'un uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
 
67. dakikada Kayserispor penaltı kaçırdı. Sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Makarov, Paal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Benes, meşin yuvarlağı dışarı attı.
 
73. dakikada Makarov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmanın arkasına sarkan Chalov'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
 
89. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Benes'in kullandığı kornerde kaleciyi geçen topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
 
Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
Stat: RHG Enertürk Enerji
 
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
 
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz (DK. 57 Benasser), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onugkha (Dk. 46 Makarov)
 
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Saric (Dk. 78 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk)
 
Gol: Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)
 
Sarı kartlar: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 57 Makarov, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
