Kayserispor'dan 8 maç sonra hayati galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde tam sekiz maç sonra galip geldi.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Kayserispor'da Laszlo Benes 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 19 puan olurken Antalyaspor 23 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.
15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm'un uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Kayserispor penaltı kaçırdı. Sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Makarov, Paal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Benes, meşin yuvarlağı dışarı attı.
73. dakikada Makarov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmanın arkasına sarkan Chalov'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
89. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Benes'in kullandığı kornerde kaleciyi geçen topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz (DK. 57 Benasser), Furkan Soyalp (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 46 Chalov), Onugkha (Dk. 46 Makarov)
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 78 Boli), Saric (Dk. 78 Abdülkadir Ömür), Storm (Dk. 71 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Bahadır Öztürk)
Gol: Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 47 Dorukhan Toköz, Dk. 57 Makarov, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)