Göztepe ilk kez 4 gol yedi

Sezonun en az gol yiyen takımı Göztepe, ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol görme üzüntüsü yaşadı.
Yediği 12 golle ligde kalesini en iyi savunan takım olan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşısında ligdeki 4. yenilgisini aldı.
Göztepe, bu maçtan önce en fazla golü Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçta kalesinde görmüştü.
