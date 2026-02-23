22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-1
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-1
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-0

Orkun Kökçü'den son 7 maçta futbol resitali

Beşiktaş ve milli takımın orta sahası Orkun Kökçü, son 7 resmi mücadelede 7 gol katkısı vererek kalitesini ortaya koydu.

calendar 23 Şubat 2026 09:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'den son 7 maçta futbol resitali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Beşiktaş'ın orta sahadaki beyni milli oyuncu Orkun Kökçü ise maçta 1 asist yaparak yine klasını konuşturdu.

7'NCİ HARİKA ORKUN

Orkun, Göztepe karşısında adeta şov yaptı. 2026'ya müthiş bir giriş yapan ve her geçen gün performansının üstüne koyan 25 yaşındaki yıldız, Ndidi'ye asist yaptı.
Milli futbolcu, Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Konyaspor karşılaşmasında da aynı şekilde Nijeryalı orta sahaya kornerden asist yapmıştı.

5 GOL, 2 ASİST

Takımını orta sahada orkestra şefi gibi organize eden Orkun Kökçü, son 7 karşılaşmada tam 7 gole katkı sundu.
Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor (Türkiye Kupası) Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında fileleri havalandırmıştı. Kayserispor maçının ardından dün akşam da asist yapan Orkun, 5 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kart cezası sınırında bulunan Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü. Göztepe maçında sarı kart gören milli yıldız, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.