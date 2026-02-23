Orkun Kökçü'den son 7 maçta futbol resitali

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Beşiktaş'ın orta sahadaki beyni milli oyuncu Orkun Kökçü ise maçta 1 asist yaparak yine klasını konuşturdu.
7'NCİ HARİKA ORKUN
Orkun, Göztepe karşısında adeta şov yaptı. 2026'ya müthiş bir giriş yapan ve her geçen gün performansının üstüne koyan 25 yaşındaki yıldız, Ndidi'ye asist yaptı.
Milli futbolcu, Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Konyaspor karşılaşmasında da aynı şekilde Nijeryalı orta sahaya kornerden asist yapmıştı.
5 GOL, 2 ASİST
Takımını orta sahada orkestra şefi gibi organize eden Orkun Kökçü, son 7 karşılaşmada tam 7 gole katkı sundu.
Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor (Türkiye Kupası) Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında fileleri havalandırmıştı. Kayserispor maçının ardından dün akşam da asist yapan Orkun, 5 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Kart cezası sınırında bulunan Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü. Göztepe maçında sarı kart gören milli yıldız, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.
