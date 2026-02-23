Tedesco'dan Asensio kararı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Ligin namağlup takımı Fenerbahçe, 8 haftalık galibiyet hasretini (5M-3B) geçen hafta Karagümrük'ü 3-2 yenerek bitiren Kasımpaşa karşısında kadro kurgusunda revizyon yapacak.
Marco Asensio'nun sağ kanattan, 10 numaraya çekilmesi planlanıyor.
Domenico Tedesco böylece hem Kerem Aktürkoğlu hem de Anderson Talisca'nın skor katkısını artırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.
RAKİPTE 4 TANIDIK İSİM
Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü F.Bahçe'nin eski kaptanı Emre Belözoğlu yaparken, kadrosunda ara transferde sarı-lacivertlilerden aldığı 3 isim forma giyiyor. Cenk Tosun bonservisiyle, İrfan Can Kahveci ve Becao sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya gitmişti.
