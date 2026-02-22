Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı
Ligin ilk yarısında aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kaybettiği derbi maçın ardından rakiplerinin 3 puan almasına izin vermedi.
Bu süreçte 6'şar galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarını kazanırken, Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, ikas Eyüpspor ve Alanyaspor'la berabere kaldı.
