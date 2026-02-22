Jasikevicius'tan Fenerbahçe'de kupa koleksiyonu!

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bu kupayla birlikte sarı-lacivertlilerdeki kupa koleksiyonuna bir kupa daha ekledi.
Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'de kazandığı kupalar şu şekilde:
- 3 Türkiye Kupası
- 1 EuroLeague
- 2 Türkiye Ligi
- 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası
8 TURNUVADA 7 KUPA
Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana katıldığı 8 turnuvada 7 kupa kazandı.
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bu kupayla birlikte sarı-lacivertlilerdeki kupa koleksiyonuna bir kupa daha ekledi.
Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'de kazandığı kupalar şu şekilde:
- 3 Türkiye Kupası
- 1 EuroLeague
- 2 Türkiye Ligi
- 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası
8 TURNUVADA 7 KUPA
Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana katıldığı 8 turnuvada 7 kupa kazandı.
1🏆 Euroleague
2🏆 Türkiye Ligi
3🏆 Türkiye Kupası
1🏆 Cumhurbaşkanlığı Kupası
Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe.
Kupa koleksiyoncusu. pic.twitter.com/AFw9TlXOUc
— Sporx (@sporx) February 22, 2026