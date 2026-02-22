Oh üçte üç yaptı

Karşılaşmanın dördüncü golünü kaydeden Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da fileleri havalandırdı.
Beşiktaş formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Oh, 2-2 biten maçta attığı şık golle siyah-beyazlı taraftarlara merhaba derken RAMS Başakşehir deplasmanında da skoru değiştirmeyi başardı.
Güney Koreli oyuncu, Göztepe karşısında da sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımının 4. golünü kaydetti.
Beşiktaş formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Oh, 2-2 biten maçta attığı şık golle siyah-beyazlı taraftarlara merhaba derken RAMS Başakşehir deplasmanında da skoru değiştirmeyi başardı.
Güney Koreli oyuncu, Göztepe karşısında da sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımının 4. golünü kaydetti.