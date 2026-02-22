22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
0-01'
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
2-045'
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1DA
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0DA
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
0-056'
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-081'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
0-032'
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
0-033'
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Sunderland'de ışıklar kapandı!

Premier Ligin 27. haftasında Fulham, Sunderland'i 3-1 ile geçmeyi başardı.

22 Şubat 2026 19:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sunderland'de ışıklar kapandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Premier Lig'in 27. haftasında Sunderland ile Fulham kozlarını paylaştı.

Light stadyumunda oynanan müsabakayı Fulham 3-1 kazanmayı bildi.

Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 54 ve 61. dakikalarda Raul Jimenez ile 85. dakikada Alex Iwobi kaydetti.

Sunderland'in tek golü ise penaltıdan Enzo Le Fee'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 37'ye çıkarttı. Sunderland ise 36 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Sunderland önümüzdeki hafta Bournemouth deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Fulham ise kendi evinde Tottenham'ı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
