Sunderland'de ışıklar kapandı!

Premier Lig'in 27. haftasında Sunderland ile Fulham kozlarını paylaştı.



Light stadyumunda oynanan müsabakayı Fulham 3-1 kazanmayı bildi.



Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 54 ve 61. dakikalarda Raul Jimenez ile 85. dakikada Alex Iwobi kaydetti.



Sunderland'in tek golü ise penaltıdan Enzo Le Fee'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 37'ye çıkarttı. Sunderland ise 36 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Sunderland önümüzdeki hafta Bournemouth deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Fulham ise kendi evinde Tottenham'ı ağırlayacak.