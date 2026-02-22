Crystal Palace evinde son dakikada kazandı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Crystal Palace, evinde Wolverhampton'ı konuk etti.
Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Evann Guessand kaydetti.
Wolverhampton'da 43. dakikada Toluwalase Arokodare penaltıdan yararlanamadı. Ladislav Krejci ise 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Crystal Palace puanını 35'e yükseltirken, Wolverhampton 10 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Gelecek hafta Crystal Palace deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton ise evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.