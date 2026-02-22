22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
0-00'
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
2-045'
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-145'
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-045'
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
0-055'
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-080'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
0-031'
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
0-032'
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Crystal Palace evinde son dakikada kazandı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Crystal Palace, evinde Wolverhampton'ı 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Crystal Palace evinde son dakikada kazandı
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Crystal Palace, evinde Wolverhampton'ı konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Evann Guessand kaydetti.

Wolverhampton'da 43. dakikada Toluwalase Arokodare penaltıdan yararlanamadı. Ladislav Krejci ise 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace puanını 35'e yükseltirken, Wolverhampton 10 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Gelecek hafta Crystal Palace deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton ise evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
