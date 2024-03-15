Ramazanda Alkol İçmek Günah mı? Diyanet Görüşü

Kur'an-ı Kerim'de alkolün açıkça haram olduğu belirtilmiştir. Maide Suresi'nin 38. ayetinde şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın işlerindendir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz." Bu ayet, alkolün hem bedene hem de ruha zarar veren bir şey olduğunu ve Müslümanların bundan uzak durması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (S.A.V.) de birçok hadiste alkolün haramlığını vurgulamış ve bundan uzak durulmasını emretmiştir. Örneğin, bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Kim içki içerse kırk gün Allah'ın rahmetinden uzak kalır." (Tirmizi)

Dört mezhep de alkolün haram olduğunu kabul eder. Hanefi, Maliki ve Şafi mezhepleri, alkolün az veya çok miktarda içilmesinin fark etmediğini ve her durumda haram olduğunu savunur. Hanbeli mezhebi ise az miktarda alkolün helal olabileceğini, ancak çoğunun haram olduğunu kabul eder.

Alkolün günahının seviyesi hakkında farklı görüşler olsa da, genel kabul gören görüş, büyük günahlardan biri olduğudur. Bu nedenle, Ramazanda alkol içmek sadece orucu bozmakla kalmaz, aynı zamanda büyük bir günah işlemek anlamına da gelir.

Alkolün hem bedene hem de ruha birçok zararı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Alkolün zararlarından bazıları şunlardır:

Alkol, karaciğerin en önemli işlevlerinden biri olan toksinleri atma yeteneğini zayıflatır. Bu durum, karaciğerde yağlanma, iltihaplanma ve siroz gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.

Alkol, beynin birçok fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği, koordinasyon problemleri ve depresyon gibi sorunlara yol açabilir.

Alkol, kalp krizi ve felç riskini artırır. Ayrıca yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği gibi kalp hastalıklarına yol açabilir.

Alkol kullanımı, ağız, boğaz, gırtlak, karaciğer ve meme kanseri gibi birçok kanser türünün riskini artırır.

Alkol, bağımlılık yapan bir maddedir. Zamanla daha fazla alkol alma ihtiyacı hissedilir ve bu durum kontrolün kaybedilmesine ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Ramazanda alkol tüketiminin normal zamanlara göre daha fazla zararı olduğu da unutulmamalıdır. Oruç tutarken alkol almak, dehidrasyonu ve yorgunluğu artırarak orucun zorluklarını daha da artırır. Ayrıca, Allah'a olan saygısızlığı ve maneviyatı zedelemesi açısından da büyük bir günahtır.

Sonuç



Ramazanda alkol içmek kesinlikle günahtır. Dini açıdan haram olduğu açıkça belirtilmiş ve birçok hadiste lanetlenmiştir. Ayrıca, alkolün hem bedene hem de ruha birçok zararı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır