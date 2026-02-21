Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz canlı yayın izle

TÜMOSAN KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...TÜMOSAN Konyaspor, iç sahada yaptığı son 5 maçtan 1 puanla ayrıldı. Taraftarı önünde son galibiyetini 7. haftada 2-1'lik skorla RAMS Başakşehir'i yenerek yaşayan yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 8 karşılaşmayı kazanamadı. Sahasında sırasıyla Kocaelispor, Beşiktaş ve Samsunspor'a mağlup olan Konya temsilcisi, Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Göztepe maçlarından beraberlik çıkardı.Konyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek. Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten Berkan, yarınki müsabakada ilk kez eski takım arkadaşlarına karşı galibiyet arayacak.Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. 1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 49 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı. "Cimbom" söz konusu 5 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 24 maçta galibiyet sayılarında 15-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 16 gol atabildi.TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 5 maçın 3'ünü kazandı. Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu. Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (5) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 3'ünü son 5 sezonda elde etti.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Deniz, Melih, Berkan, Olaigbe, Kramer, Muleka.



Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.







KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. İyi bir sezon geçirmeyen Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.



ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



LİGDE 10 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR



Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırırken 9 gol yedi.



SON 5 RESMİ MAÇTA 20 GOL ATTI



Son dönemde golcü kimliğiyle öne çıkan Galatasaray, son 5 resmi maçında 20 kez fileleri havalandırdı. Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde lig maçında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1, ligde Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, toplamda 20 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.



SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 18 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Ligde 22 müsabakada 55 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 4 gol fark atarak zirvede yer aldı. "Cimbom" savunma anlamında ise yediği 15 golle, Göztepe'nin (12) ardından en az gol yiyen takım konumunda. Galatasaray, +40 averajla lig tarihinde 22. maçlar itibarıyla en yüksek gol averajını yakaladığı sezonu geçiriyor.



ICARDI, GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYE YAKLAŞMAYA ÇALIŞACAK



Sarı-kırmızılı ekipte son lig maçında "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gol krallığı yarışında zirveye yaklaşmak için mücadele edecek. Uzun bir sakatlıktan çıkan ve yeni yeni forma giren Icardi, ligin 22. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde 3 gol birden attı. Ligde toplamda 13 gole ulaşan 33 yaşındaki santrfor, 16 golle zirvede yer alan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile 15 gollü RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'u yakalamaya çalışacak.



BURUK, MESLEKTAŞI PALUT'A HİÇ YENİLMEDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında mağlubiyet yaşamadı. Buruk, Başakşehir'in başında 2, Galatasaray'ın başında ise 6 kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 1, Çaykur Rizespor'a ise 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamını Okan Buruk'un öğrencileri kazandı. Buruk'un takımları söz konusu maçlarda 22 kez fileleri havalandırırken, Palut'un öğrencileri 5 kez gol sevinci yaşayabildi.



GALATASARAY'DA HÜCUM OYUNCULARININ YILDIZI PARLIYOR



Sarı-kırmızılı ekipte hücum oyuncularının yüksek performansı dikkati çekiyor. İyi geçirdiği sezonda ara transferde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, derinlikli ve geniş bir kadro yapısına ulaştı. "Cimbom" hücumda Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in haricinde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane, Noa Lang ve Gabriel Sara'dan ciddi skor katkısı aldı. Bu sezon yapılan resmi maçlar dikkate alındığında Icardi ve Osimhen'den 15'er gol katkısı alan Galatasaray'da Barış Alper ve Yunus sekizer, Sara ve Sane altışar, Eren Elmalı 4, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Noa Lang ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai ve Sacha Boey ise birer kez fileleri havalandırdı.



SONRASINDA JUVENTUS DEPLASMANINA GİDECEK



Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Galatasaray, Konyaspor mücadelesinin ardından 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olacak. "Cimbom" sahasında 5-2 yendiği Torino ekibi karşısında iyi bir sonuç alarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.



KONYASPOR, LİGDE 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Konya temsilcisi, Süper Lig'de son 12 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligde son 3 puanını 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek alan yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 12 müsabaka altışar beraberlik ve yenilgi yaşadı.







