Emirhan İlkhan kırmızı gördü, Torino üç golle yenildi

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Genoa ile Torino karşı karşıya geldi.Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Genoa, 3-0'lık skorla kazandı.Genoa'ya galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada40. dakikadave 83. dakikadakaydetti.Torino'da ilk devrenin uzatma anlarında ise rakibine çok sert bir faul yapandirekt kırmızı kartla oyundan atıldı.Yaptığın faulün ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Emirhan, kırmızı kartla birlikte büyük üzüntü yaşadı. Emirhan rakibinden özür dileyerek soyunma odasına gitti.Bu sonucun ardından Genoa, puanını 27 yaptı. Torino da 27 puanda kaldı.Serie A'nın bir sonraki maçında Genoa, Inter deplasmanına gidecek. Torino, Lazio'yu konuk edecek.