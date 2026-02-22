Kupada şampiyon Fenerbahçe Beko!

Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaştı.Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup etti ve şampiyon oldu.Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi.Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.Sinan ErdemAli Şakacı, Tolga Edis, Tolga AkkuşoğluWilbekin 3, Baldwin 21, Biberovic 28, Jantunen, Birch 7, Bacot 2, Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 11, Melih Mahmutoğlu 3, Boston, De Colo 2, Onuralp BitimDotson 17, Mathews 14, Anthony Brown, Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Kamagate 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Thomas 7, Vitto Brown 222-2446-4270-5634.43 Dotson (Beşiktaş GAİN)