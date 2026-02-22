22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
0-030'
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
0-031'
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-157'
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
0-013'
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-283'
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Kupada şampiyon Fenerbahçe Beko!

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup etti ve şampiyon oldu.

calendar 22 Şubat 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 22:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kupada şampiyon Fenerbahçe Beko!
Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaştı.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi.

Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 3, Baldwin 21, Biberovic 28, Jantunen, Birch 7, Bacot 2, Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 11, Melih Mahmutoğlu 3, Boston, De Colo 2, Onuralp Bitim

Beşiktaş GAİN: Dotson 17, Mathews 14, Anthony Brown, Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Kamagate 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Thomas 7, Vitto Brown 2

1. Periyot: 22-24

Devre: 46-42

3. Periyot: 70-56

Beş faulle çıkan: 34.43 Dotson (Beşiktaş GAİN)





 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
