22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
0-028'
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
0-029'
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-155'
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
0-011'
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
2-281'
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Sergen Yalçın, Kocaelispor maçında kulübe olmayacak!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Yalçın, Kocaelispor maçında kulübede olmayacak. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü de Kocaelispor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta iki isim cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve kaptan Orkun Kökçü gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 16. dakikasında itiraz nedeniyle sarı kart gören Sergen Yalçın, bu sezonki 4. sarı kartına ulaştı.

RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da sarı kart görerek sınıra gelen siyah-beyazlı teknik adam, gelecek hafta oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında kulübede görev alamayacak. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

Sergen Yalçın'ın yanı sıra 66. dakikada sarı kart gören kaptan Orkun Kökçü de cezalı duruma geldi. Milli oyuncu, Kocaelispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
