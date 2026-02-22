Sergen Yalçın, Kocaelispor maçında kulübe olmayacak!

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta iki isim cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve kaptan Orkun Kökçü gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 16. dakikasında itiraz nedeniyle sarı kart gören Sergen Yalçın, bu sezonki 4. sarı kartına ulaştı.
RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da sarı kart görerek sınıra gelen siyah-beyazlı teknik adam, gelecek hafta oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında kulübede görev alamayacak. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.
Sergen Yalçın'ın yanı sıra 66. dakikada sarı kart gören kaptan Orkun Kökçü de cezalı duruma geldi. Milli oyuncu, Kocaelispor karşısında takımını yalnız bırakacak.
