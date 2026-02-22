Ege derbisinde mutlu taraf Manisa FK

Trendyol 1. Ligin 27. haftasında Bodrum FK ile Manisa FK kozlarını paylaştı.



Bodrum'da oynanan müsabakayı Manisa FK 2-1 kazanmayı bildi.



Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ayberk ve 90+3'de Diony kaydetti.



Ev sahibi Bodrum'un tek golü ise 87. dakikada penaltıdan Dino Hotic kaydetti.



Bu sonuçlarla birlikte Manisa FK puanını 40'a çıkarttı. Bodrum FK ise 45 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Bodrum FK deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak, Manisa ise kendi evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.