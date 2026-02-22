Luis Perez: 'Bu maçı kazanamamamızın nedeni Onana'ydı'

"Futbolun içinde olan şeyler, o kadar uğraşsanız da bazen skoru çeviremeyebiliyorsunuz. Takım olarak daha iyi oynayabilirdik. Galibiyet de gelmeyince işler zorlaşıyor. Takım olarak pozitif kalıp önümüzdeki maçlar en iyisini yapmalıyız." ifadelerini kullandı.





"Bence iki taraf adına da çok iyi bir maç oldu. Ucu açık bir maçtı, iki taraf da kazanabilirdi. 3-4 tane net pozisyona girdik ama bunları gole çeviremedik. Kaleci Onana'nın da iyi bir performansı vardı. Bu maçı kazanamamamızın nedeni Onana'ydı." diye konuştu.