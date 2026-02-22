22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
0-00'
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
2-045'
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-145'
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-045'
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
0-055'
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-080'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
0-031'
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
0-032'
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Fatih Tekke: "Kabul edilebilir değil!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligdeki Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi.

22 Şubat 2026 18:31
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke: 'Kabul edilebilir değil!'
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "Oyunun ilk bölümünde çok delindik. 2'yi de yiyebilirdik. Bu arada yaptığımız iyi şeyler de var. İlk yarıy golden sonra formasyonu mecbur değiştirdik ve işler normalleşti, arka arkaya 2 gol bulduk. İkinci yarı basit top kayıpları, savunma yapmak zorundaysanız savunma yapacaksınız. Hücumu bitireceksin. Maçları görüyorsunuz. Kolay olmuyor, çok zor geçiyor. Gaziantep deplasmanı zor deplasman. Bazı kırılma anları var, Andre Onana'nın kurtardıkları var, berabere de bitebilirdi, 5 gol de atabilirdik. Oyuncular farkında. Aynı duyguyla oynamadığınızda, işin duygu tarafı önemli, duygu formasyonda, hızda, tekrar etmede önemli." dedi.

48 yaşındaki teknik adam, "90 dakika boyunca sağa nasıl önlem alırız diye düşündük. Sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İlk 10-15 dakika eleştiriyorum kendimi, kafamızdaki şey oluşmadı, oyuncu bazında oluşmadı. Çok değerli bir 3 puan. İçeride cuma günü maç var, kupa var, her maç zor." diye konuştu.

SAKATLIK YANITI

Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan ve sedyeyle oyundan çıkan Folcarelli için, "Tim'in sakatlığı var, söylenen kötü değildir umarım. Devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Fatih Tekke, son olarak, "Bazı bölümlerde kaliteli işler yaptık. Tepki olarak, oyun olarak son 2 haftadaki oyunumuz, genelin altında kaldı. Deplasmanda gayet doğal. Devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

"DAHA İYİ OYUN BEKLİYORDUM"

Tekke, karşılaşmanın ardından basın toplantısında "Oyunun ilk bölümü çok olumsuz. İkinci bölümü özellikle ilk yarıya göre gayet iyi. Sonrasında rakibin bulduğu pozisyonlar var. Bitirmemiz gereken anlar var. Biraz geçiş oynamak zorunda kaldık. Ama bugün genel hatlarıyla istek ve arzu iyi. Girenler özellikle gayet iyi ama oyun olarak daha iyi oyun bekliyordum. Biraz altında kaldık ama kolay olmuyor. Gaziantep FK'yi tebrik ederim. Onlara da başarılar diliyorum. Kolay maç ligde yok ama bugün üç puan çok değerli bizim için. Bunu da kazandığımız için oyuncularımı tebrik ederim." değerlendirmelerinde bulundu.

"LİDERLİĞE 7 PUAN VAR"

Maçta basit top kayıpları yapıldığını dile getiren Tekke, "Konumlanmalarımızda rakibin durumuna göre gayet iyiyiz. Rakiplerimiz bize ön alanda baskı yapmakta fazlasıyla zorlanıyorlar ve bundan vazgeçmiyorlar. Maç maç gidiyoruz. Şu an yanılmıyorsam liderliğe 7 puan var ve bu kadroyla bu çocuklar bunu yapıyor. Zorlu oluyor, zorluk oluyor ve olacak. Kolay maç yok." diye konuştu.

"MAÇTA 3'LÜ OYNAMADIK"

Onana'nın maçta değerli kurtarışlar yaptığını ifade eden Tekke, "Maçta 3'lü oynamadık fakat konumlanmamız vardı. 3 stoperle oynadık. Kendi klasiğimize döndük. Biraz farklı oyuncular var ama döndük karşılığını da aldık." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
