22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
0-010'
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
0-09'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-241'
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-041'
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
0-038'
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Altay eksiklerle puanı kaptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 5 eksikle sahaya çıkan Altay, Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalarak puanını 20'ye yükseltti.

calendar 22 Şubat 2026 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay eksiklerle puanı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Play-Off hedefindeki Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalan Altay, 5 önemli eksikle çıktığı randevudan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı santrfor Ünal ve orta saha oyuncusu Ege'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sağ kanat Mehmet Nur, orta saha Emre ve kaleci Semih görev yapamadı. Bu isimlerin yerine ilk 11'de kaleci Ulaş, Sefa, İsa, Sani ve Onur sahaya çıktı. Altı puanının silindiği ligde 20 puana ulaşan Altay, zorlu Karşıyaka derbisi öncesi yenilmeyerek moralini diri tuttu. 

İBRAHİM'DEN GOL SİFTAHI

İlk yarısını 1-0 geride kapattığı Tire maçının ikinci devresinde İbrahim'le skora denge getiren Altay, Söke deplasmanından sonra üst üste ikinci kez sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. İbrahim, 74'üncü dakikada kariyerinin ilk profesyonel golünü kaydetti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda Deniz Kadah'ın da oyuna girmesiyle hücum hattını güçlendirdi. Bu bölümde baskısını artıran Altay'da İbrahim beraberlik golüne imza atarak unutamayacağı bir an yaşadı.

ONUR YILDIZ KORKUTTU

Altay'da maçın son bölümünde hava topu mücadelesinde başına aldığı darbeyle kafa travması yaşayan santrfor Onur Yıldız, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin tomografisi temiz çıkan genç golcü kısa süre sonra taburcu edildi. Altay, beyin sarsıntısı nedeniyle takımlara tanınan 6'ncı oyuncu değiştirme hakkını da Tire 2021 FK karşısında kullandı.

KARAGÖZ: GOLÜN İPTALİ KIRILMA ANIYDI

Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, 5 önemli eksiğe rağmen hafta boyunca maça disiplinli ve detaylı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "İlk yarıda bireysel bir hatadan kaynaklanan gol, oyun planımızı sahaya tam anlamıyla yansıtmamızı zorlaştırdı. Buna rağmen oyunun kontrolünü tamamen kaybetmeden devreye girdik. Canlı video analizler doğrultusunda problemleri tespit ettik ve gerekli müdahaleleri devre arasında uyguladık. İkinci yarıda sahada reaksiyon gösteren gerçek bir Altay kimliği vardı. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri oyunun ritmini lehimize çevirdi ve beraberliği getiren sürecin temelini oluşturdu. Devamında Caner ile bulduğumuz golün ofsayt sebebiyle iptal edilmesi maçın kaderini etkileyen önemli bir kırılma anı oldu" dedi.

KANLI: FUTBOL DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR

Altay Başkanı Sinan Kanlı, takımın elinden geleni yaptığını söyleyerek mücadeleden dolayı siyah-beyazlı ekibi kutladı. Maç öncesi Tire seyircisi için biletleri 5 kuruştan satması tartışma yaratan Altay'ın başkanı Kanlı, "Güzide ilçemiz Tire ve bu ilçenin güzel insanlarına sevgimiz ve saygımız sonsuz. Sadece ilk yarıdaki müsabakada belki de Tireli bile olmayan bazı kulüp idarecilerinin yaptığı olumsuzluklara bizler bugün centilmenlikle cevap verdik" dedi.

Kanlı, "Maç öncesi ve devre arasında ve maç sonunda Tire 2021 FK'da oynayan hiçbir oyuncu bizim oyuncularımıza yapıldığı gibi taciz edilmedi. Çünkü rakibimizin de oyuncuları bizim evlatlarımız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı biz rakiplerimize de yapmayız. Çünkü Altaylı olmak adam kovalamak değil adam olmaktır düsturuyla hareket ediyoruz. Futbol bir mücadelede oyunudur ancak aynı zamanda dostluk ve kardeşliktir" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
