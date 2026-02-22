Altay eksiklerle puanı kaptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Play-Off hedefindeki Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalan Altay, 5 önemli eksikle çıktığı randevudan 1 puanla ayrılmayı başardı.
Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı santrfor Ünal ve orta saha oyuncusu Ege'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sağ kanat Mehmet Nur, orta saha Emre ve kaleci Semih görev yapamadı. Bu isimlerin yerine ilk 11'de kaleci Ulaş, Sefa, İsa, Sani ve Onur sahaya çıktı. Altı puanının silindiği ligde 20 puana ulaşan Altay, zorlu Karşıyaka derbisi öncesi yenilmeyerek moralini diri tuttu.
İBRAHİM'DEN GOL SİFTAHI
İlk yarısını 1-0 geride kapattığı Tire maçının ikinci devresinde İbrahim'le skora denge getiren Altay, Söke deplasmanından sonra üst üste ikinci kez sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. İbrahim, 74'üncü dakikada kariyerinin ilk profesyonel golünü kaydetti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda Deniz Kadah'ın da oyuna girmesiyle hücum hattını güçlendirdi. Bu bölümde baskısını artıran Altay'da İbrahim beraberlik golüne imza atarak unutamayacağı bir an yaşadı.
ONUR YILDIZ KORKUTTU
Altay'da maçın son bölümünde hava topu mücadelesinde başına aldığı darbeyle kafa travması yaşayan santrfor Onur Yıldız, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin tomografisi temiz çıkan genç golcü kısa süre sonra taburcu edildi. Altay, beyin sarsıntısı nedeniyle takımlara tanınan 6'ncı oyuncu değiştirme hakkını da Tire 2021 FK karşısında kullandı.
KARAGÖZ: GOLÜN İPTALİ KIRILMA ANIYDI
Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, 5 önemli eksiğe rağmen hafta boyunca maça disiplinli ve detaylı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "İlk yarıda bireysel bir hatadan kaynaklanan gol, oyun planımızı sahaya tam anlamıyla yansıtmamızı zorlaştırdı. Buna rağmen oyunun kontrolünü tamamen kaybetmeden devreye girdik. Canlı video analizler doğrultusunda problemleri tespit ettik ve gerekli müdahaleleri devre arasında uyguladık. İkinci yarıda sahada reaksiyon gösteren gerçek bir Altay kimliği vardı. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri oyunun ritmini lehimize çevirdi ve beraberliği getiren sürecin temelini oluşturdu. Devamında Caner ile bulduğumuz golün ofsayt sebebiyle iptal edilmesi maçın kaderini etkileyen önemli bir kırılma anı oldu" dedi.
KANLI: FUTBOL DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR
Altay Başkanı Sinan Kanlı, takımın elinden geleni yaptığını söyleyerek mücadeleden dolayı siyah-beyazlı ekibi kutladı. Maç öncesi Tire seyircisi için biletleri 5 kuruştan satması tartışma yaratan Altay'ın başkanı Kanlı, "Güzide ilçemiz Tire ve bu ilçenin güzel insanlarına sevgimiz ve saygımız sonsuz. Sadece ilk yarıdaki müsabakada belki de Tireli bile olmayan bazı kulüp idarecilerinin yaptığı olumsuzluklara bizler bugün centilmenlikle cevap verdik" dedi.
Kanlı, "Maç öncesi ve devre arasında ve maç sonunda Tire 2021 FK'da oynayan hiçbir oyuncu bizim oyuncularımıza yapıldığı gibi taciz edilmedi. Çünkü rakibimizin de oyuncuları bizim evlatlarımız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı biz rakiplerimize de yapmayız. Çünkü Altaylı olmak adam kovalamak değil adam olmaktır düsturuyla hareket ediyoruz. Futbol bir mücadelede oyunudur ancak aynı zamanda dostluk ve kardeşliktir" diye konuştu.
Altay eksiklerle puanı kaptı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 5 eksikle sahaya çıkan Altay, Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalarak puanını 20'ye yükseltti.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Play-Off hedefindeki Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalan Altay, 5 önemli eksikle çıktığı randevudan 1 puanla ayrılmayı başardı.
