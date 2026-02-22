22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
13:30
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
14:15
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
14:30
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
13:30
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
13:30
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Zeki Uzundurukan: "Galatasaray okyanusu geçip derede boğuldu"

Spor yazarı Zeki Uzundurukan, Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

calendar 22 Şubat 2026 10:44
Fotoğraf: AA
Zeki Uzundurukan: 'Galatasaray okyanusu geçip derede boğuldu'
Fotomaç Spor yazarı Zeki Uzundurukan, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Zeki Uzundurukan'ın yazısı:

"G.SARAY POZİSYON BULMAKTA ZORLANDI"

"Juventus'u Rams Park'ta ezip geçen Galatasaray, Konya'daki maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlandı. Kanatları kullanamadı. Orta saha zayıf kaldı. Lemina stoperlerin arasına çok girdi. Orta alan Sara'ya kaldı. Sane ve Yunus, İcardi'yi besleyemedi. Koca ilk yarıda Yunus'un pasında sadece bir kez pozisyona girebildi İcardi. O pozisyonda da çok açısı daraldığı için etkili bir vuruş yapamadı."

"ÜST DÜZEY YILDIZLAR SAHADA OLMAYINCA TEMPOYU YAKALAYAMADILAR"

"Okan Buruk, Juventus maçının rövanşını düşünerek Barış Alper, Torreira, Lang gibi silahları ile maça başlamadı. Galatasaray üst düzey yıldızları sahada olmayınca tempoyu yakalayamadı. Osimhen de olmayınca ön alan baskısı yapamadı sarı-kırmızılılar. Hücum bölgesindeki oyuncular birbirinden uzak oynadılar."

"YUNUS AKGÜN'DE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ VAR"

"Konyaspor da Galatasaray'ın temposunu ilk yarıda düşürmeyi başardı. Yunus ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Yunus'ta büyük bir düşüş var. Okan Buruk, ilk yarıda işler iyi gitmeyince ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Torreira, Barış Alper ve Lang oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün başlangıcında ofsayt vardı. Ben ilk izlediğimde bunu gördüm."

"GERİ DÖNÜŞ REAKSİYONU GELMEDİ"

"İkinci yarıda Konyaspor, Muleka ile kale önünde net bir pozisyondan yararlanmadı. Sara'nın etkili serbest vuruşunu Bahadır iyi çıkardı. Ardından Galatasaray kornerden golü yedi. Korner sırasında Galatasaraylı oyuncular, sadece topa baktılar. Topa bakarken arkada pozisyon alan Konyasporlu oyuncuları unuttular. Adil de topu ağlara gönderdi. Geriye düştükten sonra Galatasaray'dan bir geri dönüş reaksiyonu gelmedi. Konyaspor daha etkili oynamaya başladı ve Bardhi'nin ortasında Kramer durumu 2-0 yaptı. Konyaspor'da sonradan giren oyuncular fark yaratırken; Galatasaray'da ikinci yarının başında maça dahil olan üç oyuncu, sarı-kırmızılı takıma hayat veremedi."

"BUNA OKYANUSU GEÇİP DEREDE BOĞULMAK DENİR"

"Şampiyonlar Ligi maçından sonra lige dönüş her zaman zor olmuştur. Dün bunu bir kez daha gördük. Koca Galatasaray, Konya'da 'bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna dahi giremedi. Zafer sarhoşu olarak maça çıkarsan; ayakların yere basmazsa kaybedersin. Buna okyanusu geçip, derede boğulmak da denir. Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı."



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
