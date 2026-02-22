Zeki Uzundurukan: 'Galatasaray okyanusu geçip derede boğuldu'

Fotomaç Spor yazarı Zeki Uzundurukan, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Zeki Uzundurukan'ın yazısı:
"G.SARAY POZİSYON BULMAKTA ZORLANDI"
"Juventus'u Rams Park'ta ezip geçen Galatasaray, Konya'daki maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlandı. Kanatları kullanamadı. Orta saha zayıf kaldı. Lemina stoperlerin arasına çok girdi. Orta alan Sara'ya kaldı. Sane ve Yunus, İcardi'yi besleyemedi. Koca ilk yarıda Yunus'un pasında sadece bir kez pozisyona girebildi İcardi. O pozisyonda da çok açısı daraldığı için etkili bir vuruş yapamadı."
"ÜST DÜZEY YILDIZLAR SAHADA OLMAYINCA TEMPOYU YAKALAYAMADILAR"
"Okan Buruk, Juventus maçının rövanşını düşünerek Barış Alper, Torreira, Lang gibi silahları ile maça başlamadı. Galatasaray üst düzey yıldızları sahada olmayınca tempoyu yakalayamadı. Osimhen de olmayınca ön alan baskısı yapamadı sarı-kırmızılılar. Hücum bölgesindeki oyuncular birbirinden uzak oynadılar."
"YUNUS AKGÜN'DE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ VAR"
"Konyaspor da Galatasaray'ın temposunu ilk yarıda düşürmeyi başardı. Yunus ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Yunus'ta büyük bir düşüş var. Okan Buruk, ilk yarıda işler iyi gitmeyince ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Torreira, Barış Alper ve Lang oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün başlangıcında ofsayt vardı. Ben ilk izlediğimde bunu gördüm."
"GERİ DÖNÜŞ REAKSİYONU GELMEDİ"
"İkinci yarıda Konyaspor, Muleka ile kale önünde net bir pozisyondan yararlanmadı. Sara'nın etkili serbest vuruşunu Bahadır iyi çıkardı. Ardından Galatasaray kornerden golü yedi. Korner sırasında Galatasaraylı oyuncular, sadece topa baktılar. Topa bakarken arkada pozisyon alan Konyasporlu oyuncuları unuttular. Adil de topu ağlara gönderdi. Geriye düştükten sonra Galatasaray'dan bir geri dönüş reaksiyonu gelmedi. Konyaspor daha etkili oynamaya başladı ve Bardhi'nin ortasında Kramer durumu 2-0 yaptı. Konyaspor'da sonradan giren oyuncular fark yaratırken; Galatasaray'da ikinci yarının başında maça dahil olan üç oyuncu, sarı-kırmızılı takıma hayat veremedi."
"BUNA OKYANUSU GEÇİP DEREDE BOĞULMAK DENİR"
"Şampiyonlar Ligi maçından sonra lige dönüş her zaman zor olmuştur. Dün bunu bir kez daha gördük. Koca Galatasaray, Konya'da 'bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna dahi giremedi. Zafer sarhoşu olarak maça çıkarsan; ayakların yere basmazsa kaybedersin. Buna okyanusu geçip, derede boğulmak da denir. Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı."
Zeki Uzundurukan: "Galatasaray okyanusu geçip derede boğuldu"
Spor yazarı Zeki Uzundurukan, Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.
Fotomaç Spor yazarı Zeki Uzundurukan, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray, VAR'a takıldı
-
9
Rafa Silva müthiş attı, Benfica kazandı
-
8
Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!
-
7
Real Madrid'e 90+1'de şok!
-
6
Gabriel Sara: "Bu durumdan rahatsızız!"
-
5
İlhan Palut: "Ofsayt pozisyonu kırılma anıydı"
-
4
Galatasaray'dan Konyaspor maçı sonrası tepki
-
3
Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması
-
2
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı bitimi paylaşım
-
1
Okan Buruk: "Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız"
- 11:10 Goretzka için dev rekabet: G.Saray masada!
- 10:56 Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya maç vermiyor!
- 10:56 Trabzonspor'da gözler Onuachu'da
- 10:53 Fenerbahçe'de tercih Yiğit Efe'ye doğru
- 10:47 Fenerbahçe'de Tedesco üçlüyü bozmayacak
- 10:44 Zeki Uzundurukan: "Galatasaray okyanusu geçip derede boğuldu"
- 10:44 Trabzonspor'dan Felix Correira hamlesi!
- 10:37 Beşiktaş - Göztepe: 10 şifre
- 10:32 Asensio tercihi Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
- 10:28 Levent Tüzemen: "Onsuz Galatasaray, kanatsız bir kuş"
- 09:58 Tedesco, Galatasaray mağlubiyetini fırsat bildi!
- 09:57 Fenerbahçe'de beklenen golcü: Sörloth
- 02:00 Nihat Kahveci: "En kötü Galatasaray bu"
- 01:55 Potada 40. Türkiye Kupası finali: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
- 01:53 Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti
- 01:48 Beşiktaş - Göztepe: Muhtemel 11'ler
- 01:44 Okan Buruk: "Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız"
- 01:42 Kış Olimpiyatlarında lider Norveç koltuğu bırakmıyor
- 01:37 Gaziantep FK - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 01:34 Hasan Şaş'tan Galatasaray'a eleştiriler: "Bu işi bırakın!"
- 01:18 PSG, Metz'i yendi ve liderliğe yükseldi
- 01:07 Ajax evinde istediğini alamadı
- 01:03 Atletico Madrid'in galibiyet hasreti bitti
- 00:59 Cristiano Ronaldo 1000. gole yaklaşıyor: Kaldı 36
- 00:56 Manchester City gümbür gümbür geliyor
- 00:52 Dzeko ve Kenan ikilisi taşımaya devam ediyor
- 00:48 Galatasaray'dan Okan Buruk'la 2. kez 2 farklı yenilgi
- 00:34 Konyaspor'un evindeki Galatasaray serisi
- 00:23 Galatasaray, Konyaspor'a 5 maç sonra yenildi
- 00:15 Okan Buruk, İlhan Palut'a ilk kez kaybetti
- 00:10 Galatasaray'da 10 maçlık seri bitti
- 00:05 Ahmet Dal: "Galibiyetlerimize kimse gölge düşüremez, müsaade etmeyiz"
- 23:49 Leipzig 2 farkı koruyamadı; Dortmund 90+5'te puanı kurtardı
- 23:35 Yunanistan Kupası'nda Şampiyon Panathinaikos!
- 23:31 Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması
- 23:20 Galatasaray'dan Konyaspor maçı sonrası tepki
- 23:17 Rafa Silva müthiş attı, Benfica kazandı
- 23:17 Okan Buruk: "Futbol adına büyük utanç"
- 23:12 Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı
- 22:59 Adil Demirbağ: Real Madrid de olsa aynı şekilde mücadele edecektik
- 22:56 Candeniz Berrak, erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya aldı
- 22:51 Blaz Kramer: "Türkiye, Galatasaray'ı yeneceğimize inanmıyordu"
- 22:43 PSV adım adım şampiyonluğa
- 22:41 İlhan Palut: "Ofsayt pozisyonu kırılma anıydı"
- 22:33 Deniz Türüç: "Galatasaray'ı zor durumda bıraktık"
- 22:31 Real Madrid'e 90+1'de şok!
- 22:30 Uğurcan Çakır: "Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz"
- 22:25 Derbide VakıfBank, Fenerbahçe'yi yıktı
- 22:23 Gabriel Sara: "Bu durumdan rahatsızız!"
- 22:17 Fenerbahçe'den Galatasaray maçı bitimi paylaşım
- 22:07 Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!
- 21:58 Galatasaray'dan Konya'da kritik kayıp
- 21:56 Inter 75'te kendine geldi ve istediğini aldı!
- 21:16 Galatasaray, VAR'a takıldı
- 21:04 Lens'ten şampiyonluk yolunda kritik kayıp
- 21:01 Yusuf Yazıcı attı Olympiakos kazandı
- 20:36 İstanbulspor: "60'dan sonra yorulacaklarını biliyorduk"
- 20:32 Joao Pereira'dan penaltı tepkisi!
- 20:31 Suat Kaya: "Boluspor, Play-Off grubuna girecek"
- 20:22 Real Betis'in serisini Vallecano bozdu
PSG, Metz'i yendi ve liderliğe yükseldi
Ajax evinde istediğini alamadı
Atletico Madrid'in galibiyet hasreti bitti
Manchester City gümbür gümbür geliyor
Dzeko ve Kenan ikilisi taşımaya devam ediyor
PSV adım adım şampiyonluğa
Real Madrid'e 90+1'de şok!
Inter 75'te kendine geldi ve istediğini aldı!
Real Betis'in serisini Vallecano bozdu
Luciano Spalletti: "Böyle oynarsak umut yok!"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12