Elektronik sigara orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Bazı dini otoriteler, elektronik sigaranın duman içme eylemine benzediğini ve bu nedenle orucu bozduğunu savunuyor. Duman içmenin orucu bozduğu net bir şekilde belirtilmiş olsa da, elektronik sigaranın duman içmeyle aynı olup olmadığı konusunda net bir irade beyanı bulunmuyor.



Diyanet açıklaması:



Sigara veya keyif verici madde kullanmak orucu bozar mı?



Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki "imsak"in ihlal edilmesiyle oruç bozulur. Dolayısıyla yeme içme ve bu anlama gelen davranışlar orucu bozar



Sigara, nargile gibi keyif veren tütün mamulleri ve uyuşturucu maddeleri kullanmak da oruç yasakları kapsamına girer. Söz konusu maddeleri kullanan kişinin orucu bozulur.

Sağlık uzmanları ise elektronik sigaranın orucu bozup bozmadığı konusunda net bir cevap vermiyor. Bazı uzmanlar, elektronik sigaranın nikotin ve diğer zararlı maddeler içerdiğini ve bu nedenle oruç tutarken kullanılmaması gerektiğini savunurken, bazıları ise orucu bozmadığını ancak sağlık açısından zararlı olabileceğini belirtiyor.

Oruç tutarken elektronik sigara kullanmayı düşünen kişilerin, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurması önemlidir:

Dini Görüşler: Kullandığınız dini otoritenin elektronik sigara hakkındaki görüşlerini araştırın.



Sağlık Durumu: Elektronik sigara kullanımı, kalp ve akciğer hastalıkları gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Oruç tutarken elektronik



sigara kullanmanın bu riskleri artırabileceğini göz önünde bulundurun.



Nikotin Bağımlılığı: Nikotin bağımlılığınız varsa, oruç tutarken bırakmak zor olabilir. Bu durumda, oruç tutmadan önce nikotin

bağımlılığınızdan kurtulmak için bir uzmana danışabilirsiniz.



Elektronik sigaranın orucu bozup bozmadığı konusunda net bir cevap bulunmamaktadır. Karar vermeden önce dini görüşleri ve sağlık uzmanlarının tavsiyelerini göz önünde bulundurmak ve bireysel değerlendirme yapmak önemlidir.