Discord açıldı mı, ne zaman açılacak?

Arkadaşlarıyla oyun oynamak veya topluluklarını yönetmek için Discord'un kapılarının yeniden açılmasını bekleyen milyonlarca kullanıcı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa yasak kalktı mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla Discord Türkiye'de açılmamıştır ve platforma yönelik erişim engeli kararı DEVAM ETMEKTEDİR! Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiği gerekçesiyle 9 Ekim 2024'te getirilen kısıtlama, platformun Türkiye'deki hukuki talepleri henüz tam anlamıyla yerine getirmemesi nedeniyle yürürlükte kalmayı sürdürüyor.

Uygulamanın ne zaman açılacağına dair henüz resmi ve kesin bir tarih bulunmuyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmeler sürecin nasıl işleyeceğine ışık tutuyor:

Bakan Uraloğlu, Discord yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Hukuki süreç ile kapanmış olduğu için şu an söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki süreçle talepler karşılandığında tekrar açılmaları söz konusu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yani top tamamen Discord yönetiminde! Platform, Türkiye'nin güvenlik ve içerik denetimi taleplerini yasal çerçevede karşıladığı an mahkeme kararıyla engel kaldırılabilecek.

Discord'un son günlerde Türkiye'de tekrar manşetlere çıkmasının asıl sebebi ise şirketin global politikası oldu. Discord, artan güvenlik endişeleri ve çocuk istismarı vakaları nedeniyle tüm dünyada uygulamaya alacağı "Yüz taraması veya kimlik ile zorunlu yaş doğrulama" sistemini duyurmuştu. Ancak 2026'nın başlarında gelen son açıklamaya göre, gelen tepkiler ve gizlilik endişeleri üzerine şirket bu sistemi 2026'nın ikinci yarısına ertelediğini açıkladı.

Uzmanlar, bu tür katı yaş doğrulama ve içerik denetimi adımlarının küresel çapta hayata geçmesi durumunda, Discord'un Türkiye'deki yasal şartları da yerine getirmiş sayılabileceğini ve erişim engelinin önümüzdeki süreçte kalkabileceğini öngörüyor.