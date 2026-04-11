Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 15:05 -
Güncelleme Tarihi:
11 Nisan 2026 15:05
Discord açıldı mı, ne zaman açılacak?
Türkiye'deki milyonlarca oyuncunun ve topluluğun iletişim omurgası olan, ancak geçtiğimiz yıllarda alınan ani bir mahkeme kararıyla erişime kapatılan popüler sohbet platformu Discord cephesinde sular durulmuyor! İçerisinde barındırdığı yasa dışı gruplar, şantaj ve çocuk istismarı iddialarının ardından 9 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'de fişi çekilen platformun akıbeti, aradan geçen uzun zamana rağmen hala en sıcak gündem maddelerinden biri. Özellikle Discord'un global çapta duyurduğu yeni "yaş doğrulama" politikalarının basına yansımasıyla birlikte, kullanıcılar arama motorlarına yeniden akın etti. "Discord açıldı mı? 2026 yılında Discord ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı?" soruları günün en çok sorgulananları arasına girdi. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen son sinyaller ve dev platformdaki o kritik tablo...
Arkadaşlarıyla oyun oynamak veya topluluklarını yönetmek için Discord'un kapılarının yeniden açılmasını bekleyen milyonlarca kullanıcı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa yasak kalktı mı?
DİSCORD AÇILDI MI? (NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla Discord Türkiye'de açılmamıştır ve platforma yönelik erişim engeli kararı DEVAM ETMEKTEDİR! Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiği gerekçesiyle 9 Ekim 2024'te getirilen kısıtlama, platformun Türkiye'deki hukuki talepleri henüz tam anlamıyla yerine getirmemesi nedeniyle yürürlükte kalmayı sürdürüyor.DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK? (BAKANLIKTAN GELEN AÇIKLAMA)Uygulamanın ne zaman açılacağına dair henüz resmi ve kesin bir tarih bulunmuyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmeler sürecin nasıl işleyeceğine ışık tutuyor:Bakan Uraloğlu, Discord yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Hukuki süreç ile kapanmış olduğu için şu an söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki süreçle talepler karşılandığında tekrar açılmaları söz konusu olacak" ifadelerini kullanmıştı.Yani top tamamen Discord yönetiminde! Platform, Türkiye'nin güvenlik ve içerik denetimi taleplerini yasal çerçevede karşıladığı an mahkeme kararıyla engel kaldırılabilecek.2026'DA DİSCORD GÜNDEMİ: YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİDiscord'un son günlerde Türkiye'de tekrar manşetlere çıkmasının asıl sebebi ise şirketin global politikası oldu. Discord, artan güvenlik endişeleri ve çocuk istismarı vakaları nedeniyle tüm dünyada uygulamaya alacağı "Yüz taraması veya kimlik ile zorunlu yaş doğrulama" sistemini duyurmuştu. Ancak 2026'nın başlarında gelen son açıklamaya göre, gelen tepkiler ve gizlilik endişeleri üzerine şirket bu sistemi 2026'nın ikinci yarısına ertelediğini açıkladı.Uzmanlar, bu tür katı yaş doğrulama ve içerik denetimi adımlarının küresel çapta hayata geçmesi durumunda, Discord'un Türkiye'deki yasal şartları da yerine getirmiş sayılabileceğini ve erişim engelinin önümüzdeki süreçte kalkabileceğini öngörüyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.