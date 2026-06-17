Samet Akaydin: "Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık"
A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli savunma oyuncusu Samet Akaydin, Avustralya karşısında alınan mağlubiyeti Paraguay maçıyla telafi edeceklerini belirtti. Sportif eleştirilere her zaman açık olduklarını vurgulayan Akaydin, oyuncuların dış görünüşüne ve takım kaptanına yönelik kişisel eleştirilerin ise takımı üzdüğünü ifade etti.
AKAYDİN: "SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ!" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Maça iyi hazırlanmıştık. Bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberlik olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Sadece 1 maç oynadık. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun sorumluluğu bizde var. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanacağımıza eminim. Bu maç bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmeyen sonuçlar olabiliyor. Bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bazı şeyler yazılıp çiziliyor, bu da bizi üzüyor. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana beraber oynayan ekip. Birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Biz Avusturya'ya hazırlık maçında farklı sonuçla yenilmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı yendik. Böyle mağlubiyetler bizi kendimize getiriyor. Ben takıma çok güveniyorum. Hep toplantı halindeyiz. Gerçekten üzüldük yazılanlara. İnşallah Paraguay maçında telafi edeceğiz. Ülkemizi mutlu etmek çok güzel bir duygu. Bunlar bize baskı yapmıyor. Sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tribünlerde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."
"STRESE GİRMEK İSTEMİYORUZ"
Bu tarz durumlarla daha önce de karşı karşıya kaldıklarını ve bu anlamda tecrübeli olduklarını belirten Samet, "Kendi adıma konuşursam, böyle durumlar beni çok etkilemiyor. Eleştiri olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. İyi söylemler olduğu gibi kötü söylemler de olacak. Biz çabuk sinirlenen ve çabuk yumuşayan bir yapıya sahibiz, insanımız böyle. Şu anda herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin de sahaya çıkalım diye düşünüyor. Avustralya'yı aslında iyi analiz ettik. Her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Her bölge oyuncularını farklı farklı analiz ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Eksiklerimizden ders çıkarmaya çalışıyoruz. İşin ciddiyetinin farkındaydık. İlk maçın telafisi olur. Bunları fazla dile getirip kendimizi strese sokmak istemiyoruz. Önümüzde 2 maç daha var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuçla bu maçtan döneceğiz inşallah." açıklamasında bulundu.
Üzerlerinde baskı olmadığını ama sorumluluk olduğunu vurgulayan Samet, "Bizim ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bunun karşılığını veremeyince mutsuz oluyoruz. Bu bizi strese sokmuyor. Daha çok çalışıyoruz. Zaten iyi çalışıyorduk ama bu mağlubiyetin ardından daha da istekli çalışıyoruz. Mağlubiyet diğer takımları farklı etkileyebilir belki ama bizim takımı daha da hırslandırdı." diye konuştu.
"KAPTANIMIZA FARKLI İMALARDA BULUNUYORLAR"
Avustralya maçının ardından teknik ekiple konuştuklarını ve çalıştıkları yerden gol yemenin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Samet, telafisi olmayan Paraguay karşısında daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendilerine her şartta sahip çıktığını dile getiren Samet, şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman arkamızda duruyor. Biz onu o da bizi çok seviyor. Her yerde sonuna kadar hakkımızı savundu. Bize inanıyor ve biz de o inancı boşa çıkarmak istemiyoruz. İnşallah kazanarak ilk maçtaki mağlubiyeti unuttururuz. Çok çalışıyoruz, inşallah sonucunu alacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, önümüzde kritik bir maç var ve bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu takım şu ana kadar önemli başarılar kazandı. Biz duygusal insanlarız. Futbolcular olarak da her şeyin bilincindeyiz. Kötü oynayanlar kendilerini de en ağır şekilde eleştiriyor. Herkesin farkındayız. Avustralya karşısında top genelde bizdeydi. Çalıştığımız yerden gol yemek bizi düşürdü. Şutlarla savunmayı açabilirdik. Hakan, Arda, Barış gibi topa iyi vuran oyuncularımız var. İkinci yarıda oyuna iyi başladık. Kenan'ın oyuna girmesiyle hareketlendik ama sonra talihsiz bir gol yedik, oyun düştü."
"HOLLANDA MAÇI TURNUVADAKİ EN İYİ MAÇIMIZDI"
Gruplar açıklandığını herkesin milli takımın grubu lider tamamlayacağı yönünde görüş bildirdiğini belirten Samet, "Ben de öyle düşünüyordum ve hala düşünüyorum. Kalite olarak takımımızın ağır bastığını düşünüyorum. Ama mücadele her zaman yeteneği yener. Paraguay maçında sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Burada olan herkes bize destek oluyor. Daha çok birlik olmamız gerekiyor. Avrupa Şampiyonası öncesinde Hırvatistan'ı deplasmanda nasıl yeneceğimizi konuşuyorlardı, gittik deplasmanda yendik. Avrupa Şampiyonası'nda 'gruptan çıkamazlar' dediler çıktık, Avusturya'yı yendik. Hollanda maçı belki de turnuvadaki en iyi maçımızdı. Yılmadan devam edeceğiz." diye konuştu.
İlk maçın ardından yapılan eleştirilerle ilgili görüşlerini aktaran Samet, şunları söyledi:
"Duygularımızı çok yukarıda yaşıyoruz. Eleştirilere açığız, bizden daha fazla açık olan da yoktur. Ama biz bazen eleştiriyi karıştırıyoruz. Bir insanın saçına, bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor. Ben bunları anlamıyorum. Eleştirinin en ağırı yapılsın, kötü oyun eleştirilsin. Uğurcan kötü oynayınca ben ona sallarım, ben kötü oynayınca o bana sallar. En iyi eleştiriyi biz yapıyoruz. Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar, üzülüyoruz, kaptanımız da üzülüyor. Hakan biraz da duygusal bir insan. Böyle şeylere de takılıyor ve bu da gayet normal. Artık korkudan bir şey yapamıyoruz. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz. Yenildiğimiz zamandaki eleştiriler bizi düşürmüyor."
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