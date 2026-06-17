Samet Akaydin: 'Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık'

AKAYDİN: "SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ!"

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"STRESE GİRMEK İSTEMİYORUZ"

"KAPTANIMIZA FARKLI İMALARDA BULUNUYORLAR"

"HOLLANDA MAÇI TURNUVADAKİ EN İYİ MAÇIMIZDI"

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli savunmacısı Samet Akaydin, Avustralya mağlubiyetinin ardından Paraguay maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eleştirilere açık olduklarını belirten Samet, takım olarak birliklerini bozmayacaklarını ve mağlubiyeti telafi etmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.Bu tarz durumlarla daha önce de karşı karşıya kaldıklarını ve bu anlamda tecrübeli olduklarını belirten Samet,açıklamasında bulundu.Üzerlerinde baskı olmadığını ama sorumluluk olduğunu vurgulayan Samet, "Bizim ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bunun karşılığını veremeyince mutsuz oluyoruz. Bu bizi strese sokmuyor. Daha çok çalışıyoruz. Zaten iyi çalışıyorduk ama bu mağlubiyetin ardından daha da istekli çalışıyoruz. Mağlubiyet diğer takımları farklı etkileyebilir belki ama bizim takımı daha da hırslandırdı." diye konuştu.Avustralya maçının ardından teknik ekiple konuştuklarını ve çalıştıkları yerden gol yemenin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Samet, telafisi olmayan Paraguay karşısında daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendilerine her şartta sahip çıktığını dile getiren Samet, şu ifadeleri kullandı:Gruplar açıklandığını herkesin milli takımın grubu lider tamamlayacağı yönünde görüş bildirdiğini belirten Samet,diye konuştu.İlk maçın ardından yapılan eleştirilerle ilgili görüşlerini aktaran Samet, şunları söyledi: