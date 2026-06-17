Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Uğurcan Çakır'dan Paraguay mesajı: İlk maçı unuttuk, telafi edeceğiz

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Uğurcan Çakır basın toplantısı düzenledi. Avustralya maçındaki hataları analiz ettiklerini belirten deneyimli file bekçisi, eleştirilere açık olduklarını ve Paraguay karşısında telafi arayacaklarını söyledi.

calendar 17 Haziran 2026 01:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Uğurcan Çakır'dan Paraguay mesajı: İlk maçı unuttuk, telafi edeceğiz
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavını Paraguay karşısında vermeye hazırlanıyor. Kritik mücadele, 20 Haziran günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Barton yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Müsabaka öncesinde Arizona'nın Mesa kentinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli kaleci Uğurcan Çakır, takımın son durumu ve hedefleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İLK MAÇI UNUTTUK

Grupta oynadıkları ilk müsabakanın bekledikleri gibi geçmediğini ifade eden Uğurcan Çakır, bazen aşırı motivasyonun işleri zorlaştırabildiğine dikkat çekti. Geçmişe takılı kalmadıklarını belirten deneyimli eldiven, Paraguay karşılaşmasını bir telafi fırsatı olarak gördüklerini ve bu maça odaklandıklarını dile getirdi.

ELEŞTİRİLERE AÇIK OLMALIYIZ

Alınan sonucun ardından gelen tepkilere de değinen milli futbolcu, profesyonel futbolda eleştirinin doğal bir durum olduğunu vurguladı. Türk milletinin eleştirilerini baş tacı yaptıklarını söyleyen Çakır, futbol oynayan herkesin bu eleştirilere açık olması gerektiğinin altını çizerek geçmişi geride bırakıp önlerine bakmaları gerektiğini aktardı.

AVUSTRALYA MAÇININ ANALİZİNİ YAPTIK

Geride kalan Avustralya maçının detaylı analizini teknik heyetle birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Uğurcan Çakır, sahada eksik ve doğru yapılan tüm hamleleri gördüklerini ifade etti. Karşılaşmadaki temel soruna da parmak basan başarılı kaleci, maçın kırılma anının gol bulamamaları olduğunu belirterek, "Maç 1-0 gittikçe sorumluluğu daha fazla hissediyorsunuz. Üzüldük ama önümüze bakacağız. Galip gelip ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa11003123
2Norveç11002113
3Irak100112-10
4Senegal100113-20
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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