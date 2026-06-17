Uğurcan Çakır'dan Paraguay mesajı: İlk maçı unuttuk, telafi edeceğiz

🎙️ Uğurcan Çakır: "Dediğim gibi üzüldük. Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da bence duygusal anlamda baskısı vardı. pic.twitter.com/RASRLi85xc https://t.co/O1giF695BL



— Sporx (@sporx) June 16, 2026