Uğurcan Çakır'dan Paraguay mesajı: İlk maçı unuttuk, telafi edeceğiz
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Uğurcan Çakır basın toplantısı düzenledi. Avustralya maçındaki hataları analiz ettiklerini belirten deneyimli file bekçisi, eleştirilere açık olduklarını ve Paraguay karşısında telafi arayacaklarını söyledi.
Müsabaka öncesinde Arizona'nın Mesa kentinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli kaleci Uğurcan Çakır, takımın son durumu ve hedefleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
🎙️ Uğurcan Çakır: "Dediğim gibi üzüldük. Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da bence duygusal anlamda baskısı vardı. pic.twitter.com/RASRLi85xc https://t.co/O1giF695BL
— Sporx (@sporx) June 16, 2026
İLK MAÇI UNUTTUK
Grupta oynadıkları ilk müsabakanın bekledikleri gibi geçmediğini ifade eden Uğurcan Çakır, bazen aşırı motivasyonun işleri zorlaştırabildiğine dikkat çekti. Geçmişe takılı kalmadıklarını belirten deneyimli eldiven, Paraguay karşılaşmasını bir telafi fırsatı olarak gördüklerini ve bu maça odaklandıklarını dile getirdi.
ELEŞTİRİLERE AÇIK OLMALIYIZ
Alınan sonucun ardından gelen tepkilere de değinen milli futbolcu, profesyonel futbolda eleştirinin doğal bir durum olduğunu vurguladı. Türk milletinin eleştirilerini baş tacı yaptıklarını söyleyen Çakır, futbol oynayan herkesin bu eleştirilere açık olması gerektiğinin altını çizerek geçmişi geride bırakıp önlerine bakmaları gerektiğini aktardı.
AVUSTRALYA MAÇININ ANALİZİNİ YAPTIK
Geride kalan Avustralya maçının detaylı analizini teknik heyetle birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Uğurcan Çakır, sahada eksik ve doğru yapılan tüm hamleleri gördüklerini ifade etti. Karşılaşmadaki temel soruna da parmak basan başarılı kaleci, maçın kırılma anının gol bulamamaları olduğunu belirterek, "Maç 1-0 gittikçe sorumluluğu daha fazla hissediyorsunuz. Üzüldük ama önümüze bakacağız. Galip gelip ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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|Türkiye
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|Paraguay
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|Güney Kore
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|Çekya
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|Güney Afrika
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|İsviçre
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|Kanada
|1
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|Katar
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|0
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|1
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|4
|Bosna Hersek
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|İskoçya
|1
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|0
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|3
|2
|Fas
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|0
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|3
|Brezilya
|1
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|4
|Haiti
|1
|0
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|A
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|Av.
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|1
|Almanya
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|1
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|7
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|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
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|3
|Ekvador
|1
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|Curacao
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|İsveç
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|1
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|Japonya
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|Tunus
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|Av.
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|Yeni Zelanda
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|İran
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|2
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|Belçika
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|0
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|4
|Mısır
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|0
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|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
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|Uruguay
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|0
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|2
|Suudi Arabistan
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|1
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|3
|İspanya
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|4
|Cape Verde
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|Av.
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|Fransa
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|Norveç
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|Arjantin
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|4
|Ürdün
|0
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
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|0
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|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
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|3
|Portekiz
|0
|0
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|Özbekistan
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|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
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|0
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|0
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|0
|2
|İngiltere
|0
|0
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|Gana
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|4
|Panama
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