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Okan Buruk'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Terim tepkisi

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 kaybetmesinin ardından eski teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği yanıt futbol gündemine oturdu. Tartışmaya dahil olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hacıosmanoğlu'nun Terim'i hedef göstermesine çok şaşırdığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 01:44 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 02:19
Haber: Sporx.com
Okan Buruk'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Terim tepkisi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet, saha dışındaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim'in maçın ardından yaptığı değerlendirmeler ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu değerlendirmelere yönelik sert çıkışı, futbol kamuoyunda yeni bir polemik başlattı.

FATİH TERİM'E DESTEK VERDİ

Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir yayında TFF Başkanı'nın ifadelerini eleştirerek Fatih Terim'e destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FATİH TERİM: HESAP SORMAYI TURNUVA SONRAYA BIRAKMALIYIZ

Tartışmanın başlangıcı, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in mağlubiyet sonrası verdiği röportajdaki ifadelerine dayanıyor. Turnuva boyunca milli takıma karşı daha toleranslı olunması gerektiğini vurgulayan Terim, "O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Üzülenleri de sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var, bunun için sorularımız var, onlarda cevabı hazırdır" diyerek kamuoyuna sabır çağrısında bulunmuştu.

HACIOSMANOĞLU: KİMDEN HESAP SORACAKSINIZ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise Fatih Terim'in bu sözlerinde yer alan "hesap sorma" ifadesine sert tepki gösterdi. Terim'in konuşmasının genel hatlarına teşekkür eden ancak kapanış kısmını eleştiren Hacıosmanoğlu, "İmparator'a yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: HOCAYI HEDEF GÖSTERMESİNE ÇOK ŞAŞIRDIM

Türk futbolunun tepesindeki bu gerilime, KAFA Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dahil oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını hayretle karşıladığını belirten Buruk, Fatih Terim'in kötü bir niyetinin olmadığını savundu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına anlam veremediğini belirten Okan Buruk, "Hocanın niyeti tamamen takıma destek olmak, hocayı korumak. Federasyon başkanımızın açıklamalarına, Fatih hocayı hedef göstermesine çok şaşırdım. Ben öyle bir şey algılamadım. Hoca tam tersi Milli Takım'a, hocaya olan desteği söylüyordu. Bir şey olursa da bittikten sonra insanlar gelir bunu konuşur. Bu da futbolun içinde olan bir şey. Ben hocanın açıklamalarını pozitif olarak anlamıştım. Takımın yanında olan, pozitif, oyunculara destek veren bir konuşmaydı" diyerek federasyon yönetimine göndermede bulundu.

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