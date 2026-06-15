15 Haziran
İspanya-Cape Verde
19:00
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
18:30
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

Manchester United'dan rekor belgesel anlaşması!

Manchester United, Amazon Prime ile 'All or Nothing' belgeselinin yeni sezonu için rekor bedelle anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 15:40 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 16:25
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester United'dan rekor belgesel anlaşması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Manchester United, Amazon Prime ile kulüp tarihinin en dikkat çekici medya anlaşmalarından birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İngiliz devi, gelecek sezon boyunca kamera arkası görüntülerinin çekilmesi için Amazon Prime ile el sıkıştı. Manchester United, daha önce Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ın yer aldığı popüler All or Nothing belgesel serisinin yeni konusu olacak.

REKOR BEDEL

Anlaşmanın Premier League kulüpleri için daha önce ödenen rakamların üzerine çıktığı belirtildi. Amazon Prime'ın, İngiltere'deki rakip kulüplere ödediği 11.5 milyon Euro (10 milyon Sterlin) bedelin üzerinde bir ücretle Manchester United'la anlaşma sağladığı ifade edildi.

Taraflar arasında bu projenin ilk kez geçtiğimiz yıl gündeme geldiği ancak o dönem takımın başında bulunan Ruben Amorim'in, Old Trafford ve Carrington'da kameraların oyuncular için dikkat dağıtıcı olacağı düşüncesiyle bu fikre sıcak bakmadığı aktarıldı.

KAMERALAR SEZON BAŞINDA AÇILACAK

Amazon Prime ekibinin çekimlere sezon öncesi kamp döneminde başlaması bekleniyor. Belgeselde yalnızca erkek futbol takımı değil, kadın takımı ve akademi yapılanması da yer alacak.

Manchester United cephesi, kulübün geçireceği yaz dönemini "dönüştürücü bir süreç" olarak tanımlarken, belgeselin hem transfer dönemini hem de takımın Şampiyonlar Ligi'ne dönüş sürecini yakından takip edeceği belirtildi.

2027'DE YAYINLANACAK

Manchester United temalı All or Nothing belgeselinin 2027 yılında yayınlanması planlanıyor. Yapımın, Amazon Prime üzerinden 240 ülkede izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Amazon Prime'ın İngiltere ve Kuzey Avrupa yapımlarından sorumlu yöneticisi Tara Erer, Manchester United'ın yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, dünya çapında büyük bir tutkuya sahip özel bir marka olduğunu vurguladı.

Manchester United İletişim Direktörü Toby Craig ise kulübün kapılarını ilk kez bu ölçekte taraftarlara açacağını belirterek, belgeselin Old Trafford atmosferinden Carrington'daki günlük çalışmalara kadar kulübün kültürünü ve hedeflerini dünyaya göstereceğini dile getirdi.

CITY'DEN SONRA UNITED HAMLESİ

Manchester City'nin de Pep Guardiola'nın son iki sezonuna dair kamera arkası görüntüleri için Amazon Prime ile anlaşma yaptığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.