Manchester United'dan rekor belgesel anlaşması!

Manchester United, Amazon Prime ile kulüp tarihinin en dikkat çekici medya anlaşmalarından birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
İngiliz devi, gelecek sezon boyunca kamera arkası görüntülerinin çekilmesi için Amazon Prime ile el sıkıştı. Manchester United, daha önce Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ın yer aldığı popüler All or Nothing belgesel serisinin yeni konusu olacak.
REKOR BEDEL
Anlaşmanın Premier League kulüpleri için daha önce ödenen rakamların üzerine çıktığı belirtildi. Amazon Prime'ın, İngiltere'deki rakip kulüplere ödediği 11.5 milyon Euro (10 milyon Sterlin) bedelin üzerinde bir ücretle Manchester United'la anlaşma sağladığı ifade edildi.
Taraflar arasında bu projenin ilk kez geçtiğimiz yıl gündeme geldiği ancak o dönem takımın başında bulunan Ruben Amorim'in, Old Trafford ve Carrington'da kameraların oyuncular için dikkat dağıtıcı olacağı düşüncesiyle bu fikre sıcak bakmadığı aktarıldı.
KAMERALAR SEZON BAŞINDA AÇILACAK
Amazon Prime ekibinin çekimlere sezon öncesi kamp döneminde başlaması bekleniyor. Belgeselde yalnızca erkek futbol takımı değil, kadın takımı ve akademi yapılanması da yer alacak.
Manchester United cephesi, kulübün geçireceği yaz dönemini "dönüştürücü bir süreç" olarak tanımlarken, belgeselin hem transfer dönemini hem de takımın Şampiyonlar Ligi'ne dönüş sürecini yakından takip edeceği belirtildi.
2027'DE YAYINLANACAK
Manchester United temalı All or Nothing belgeselinin 2027 yılında yayınlanması planlanıyor. Yapımın, Amazon Prime üzerinden 240 ülkede izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.
Amazon Prime'ın İngiltere ve Kuzey Avrupa yapımlarından sorumlu yöneticisi Tara Erer, Manchester United'ın yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, dünya çapında büyük bir tutkuya sahip özel bir marka olduğunu vurguladı.
Manchester United İletişim Direktörü Toby Craig ise kulübün kapılarını ilk kez bu ölçekte taraftarlara açacağını belirterek, belgeselin Old Trafford atmosferinden Carrington'daki günlük çalışmalara kadar kulübün kültürünü ve hedeflerini dünyaya göstereceğini dile getirdi.
CITY'DEN SONRA UNITED HAMLESİ
Manchester City'nin de Pep Guardiola'nın son iki sezonuna dair kamera arkası görüntüleri için Amazon Prime ile anlaşma yaptığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
İngiliz devi, gelecek sezon boyunca kamera arkası görüntülerinin çekilmesi için Amazon Prime ile el sıkıştı. Manchester United, daha önce Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ın yer aldığı popüler All or Nothing belgesel serisinin yeni konusu olacak.
REKOR BEDEL
Anlaşmanın Premier League kulüpleri için daha önce ödenen rakamların üzerine çıktığı belirtildi. Amazon Prime'ın, İngiltere'deki rakip kulüplere ödediği 11.5 milyon Euro (10 milyon Sterlin) bedelin üzerinde bir ücretle Manchester United'la anlaşma sağladığı ifade edildi.
Taraflar arasında bu projenin ilk kez geçtiğimiz yıl gündeme geldiği ancak o dönem takımın başında bulunan Ruben Amorim'in, Old Trafford ve Carrington'da kameraların oyuncular için dikkat dağıtıcı olacağı düşüncesiyle bu fikre sıcak bakmadığı aktarıldı.
KAMERALAR SEZON BAŞINDA AÇILACAK
Amazon Prime ekibinin çekimlere sezon öncesi kamp döneminde başlaması bekleniyor. Belgeselde yalnızca erkek futbol takımı değil, kadın takımı ve akademi yapılanması da yer alacak.
Manchester United cephesi, kulübün geçireceği yaz dönemini "dönüştürücü bir süreç" olarak tanımlarken, belgeselin hem transfer dönemini hem de takımın Şampiyonlar Ligi'ne dönüş sürecini yakından takip edeceği belirtildi.
2027'DE YAYINLANACAK
Manchester United temalı All or Nothing belgeselinin 2027 yılında yayınlanması planlanıyor. Yapımın, Amazon Prime üzerinden 240 ülkede izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.
Amazon Prime'ın İngiltere ve Kuzey Avrupa yapımlarından sorumlu yöneticisi Tara Erer, Manchester United'ın yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, dünya çapında büyük bir tutkuya sahip özel bir marka olduğunu vurguladı.
Manchester United İletişim Direktörü Toby Craig ise kulübün kapılarını ilk kez bu ölçekte taraftarlara açacağını belirterek, belgeselin Old Trafford atmosferinden Carrington'daki günlük çalışmalara kadar kulübün kültürünü ve hedeflerini dünyaya göstereceğini dile getirdi.
CITY'DEN SONRA UNITED HAMLESİ
Manchester City'nin de Pep Guardiola'nın son iki sezonuna dair kamera arkası görüntüleri için Amazon Prime ile anlaşma yaptığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.