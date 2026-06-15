15 Haziran
İspanya-Cape Verde
19:00
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
18:30
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

"Celtics geçen hafta Bucks'a Giannis için resmi teklif yaptı" iddiası!

Boston Celtics'in geçtiğimiz hafta Milwaukee Bucks'a Giannis Antetokounmpo için bir takas teklifi yaptığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Celtics geçen hafta Bucks'a Giannis için resmi teklif yaptı' iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Boston Celtics'in geçtiğimiz hafta Milwaukee Bucks'a Giannis Antetokounmpo için bir takas teklifi yaptığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Ringer'dan Bill Simmons'ın aktardığı bilgilere göre Celtics yönetimi, Giannis Antetokounmpo yarışına ciddi şekilde dahil olmuş durumda. Bu gelişme, daha önce Boston'ın Giannis takasıyla ilgilenmediğini duyduğunu söyleyen Simmons'ın önceki açıklamalarıyla çelişiyor. Deneyimli gazeteci, Celtics'in fikrini neyin değiştirdiğini bilmediğini ancak kulübün artık Antetokounmpo için yürütülen görüşmelerin aktif bir parçası olduğunu belirtti. Boston Celtics, draft gecesine girilirken takaslarda kullanabileceği dört adede kadar birinci tur draft hakkına ve iki draft takas hakkına sahip olacak. Daha önce ortaya atılan iddialara göre Giannis'i Boston'a getirecek olası bir senaryoda Celtics'in Jaylen Brown'ı ya doğrudan Milwaukee'ye ya da üçüncü bir takıma göndermesi bekleniyor. Bu durumda üçüncü takım aracılığıyla Milwaukee Bucks'a genç oyuncular ve draft haklarından oluşan önemli bir paket ulaştırılabilir. Bu süreçte adı geçen üçüncü takımlar arasında Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers ve başka ekiplerin bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan The Athletic'in yakın tarihli haberine göre Antetokounmpo, Celtics'e takas edilmesi halinde Boston ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.