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Lakers'ın Austin Reaves ile yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor

Los Angeles Lakers'ın bu yaz serbest oyuncu pazarında Austin Reaves ile yeni bir sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers'ın Austin Reaves ile yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor
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Los Angeles Lakers'ın bu yaz serbest oyuncu pazarında Austin Reaves ile yeni bir sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Reaves'in sözleşmesinde bulunan 14.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayarak temmuz ayında sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçmesi bekleniyor. Son dönemde çıkan haberlerde, maaş bütçesinde önemli boşluk yaratabilecek takımlar arasında yer alan Brooklyn Nets'in Reaves için ciddi bir girişimde bulunabileceği belirtilmişti. Her ne kadar Reaves sınırsız serbest oyuncu olacak ve Lakers'ın teknik olarak gelen teklifleri eşleştirme hakkı bulunmayacak olsa da, oyuncunun temsilcilerinin Los Angeles'a herhangi bir teklifi eşitleme veya aşma fırsatı tanımaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Lakers ile Reaves arasında yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlanması halinde tarafların imzayı hemen atmayabileceği de belirtiliyor. Los Angeles yönetiminin öncelikle yaz dönemindeki diğer hamlelerini tamamlaması ve ardından Reaves ile resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor. Lakers maaş boşluğu yaratma stratejisini tercih ederse yaklaşık 50 milyon dolarlık bütçe alanı açabilecek. Kulüp önce bu bütçe alanını kullanarak kadrosunu güçlendirmeye çalışacak, bu sırada Reaves'in maaş hakkını ve Bird haklarını elinde tutacak. Ardından ise başarılı guard ile yeni sözleşme imzalayarak kadrodaki yerini koruyacak.
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