Beşiktaş, İlhan Fakıllı transferi için anlaştı

Kısa bir süre önce teknik direktör olarak Vincenz Italiano ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, transfer için erken harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖZLER İLHAN FAKILLI'DA!
Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Clermont oyuncusu İlhan Fakıllı ile anlaşma sağladı.
Kulübü ile 1 senelik sözleşmesi kalan İlhan Fakıllı'yı, Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.
20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilirken, siyah-beyazlılar düşük bir bonservis bedeli ödeyerek transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.
İLHAN FAKILLI'NIN BU SEZON PERFORMANSI
İlhan Fakıllı bu sezon Clermont formasıyla çıktığı 33 maçta takımına 4 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.
ÜMİT MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ
Futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başlayan İlhan Fakılı, daha sonra Andrezieux ve Clermont altyapılarında forma giydi.
2024 yılında A takıma yükselen genç oyuncu, mayıs ayında Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz tarafından Kosova ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna davet edildi ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Clermont oyuncusu İlhan Fakıllı ile anlaşma sağladı.
Kulübü ile 1 senelik sözleşmesi kalan İlhan Fakıllı'yı, Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.
20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilirken, siyah-beyazlılar düşük bir bonservis bedeli ödeyerek transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.
İLHAN FAKILLI'NIN BU SEZON PERFORMANSI
İlhan Fakıllı bu sezon Clermont formasıyla çıktığı 33 maçta takımına 4 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.
ÜMİT MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ
Futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başlayan İlhan Fakılı, daha sonra Andrezieux ve Clermont altyapılarında forma giydi.
2024 yılında A takıma yükselen genç oyuncu, mayıs ayında Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz tarafından Kosova ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna davet edildi ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.