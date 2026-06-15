15 Haziran
İspanya-Cape Verde
19:00
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
18:30
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

Beşiktaş, İlhan Fakıllı transferi için anlaştı

Beşiktaş, Clermont'un genç sol kanat oyuncusu İlhan Fakıllı ile transfer için anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 17:16 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 17:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş, İlhan Fakıllı transferi için anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kısa bir süre önce teknik direktör olarak Vincenz Italiano ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, transfer için erken harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GÖZLER İLHAN FAKILLI'DA!

Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Clermont oyuncusu İlhan Fakıllı ile anlaşma sağladı.

Kulübü ile 1 senelik sözleşmesi kalan İlhan Fakıllı'yı, Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.

20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilirken, siyah-beyazlılar düşük bir bonservis bedeli ödeyerek transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.


İLHAN FAKILLI'NIN BU SEZON PERFORMANSI

İlhan Fakıllı bu sezon Clermont formasıyla çıktığı 33 maçta takımına 4 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

Futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başlayan İlhan Fakılı, daha sonra Andrezieux ve Clermont altyapılarında forma giydi.

2024 yılında A takıma yükselen genç oyuncu, mayıs ayında Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz tarafından Kosova ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna davet edildi ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.