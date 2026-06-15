14 Haziran
Almanya-Curacao
7-1
14 Haziran
Hollanda-Japonya
2-2
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
1-0
15 Haziran
İsveç-Tunus
5-1
14 Haziran
Malaga-Almeria
0-0

Icardi'nin isteğine Özbek'ten cevap: "Burası Galatasaray"

Senelik 5 milyon Euro'luk sözleşme teklifine henüz olumlu yanıt vermeyen Mauro Icardi, Dursun Özbek'ten oynama garantisi istedi; başkan Özbek'in cevabı "Burası Galatasaray" oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 08:27
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Icardi'nin isteğine Özbek'ten cevap: 'Burası Galatasaray'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın yıllık 5 milyon avroya yakın 1+1 yıllık mukavele önerdiği Arjantinli oyuncu henüz geri dönüş yapmamıştı.

Menajeri Elio Pino aracılığıyla yapılan son görüşmede başkan Dursun Özbek'ten oynama garantisi istendi.

Özbek'in cevabı ise çok net oldu. Özbek, Pino'ya "Burası Galatasaray! Ne senin ne de benim istediğim olur! Galatasaray'ın istediği olur! Ben başkan olarak hocama 'İcardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diye bir cümle kuramam" şeklinde oldu.

Bir yandan tatil yapan bir yandan da diğer teklifleri değerlendirmeye alan İcardi'nin nihai kararına göre ikinci forvet durumu belli olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.