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Almanya'dan Curaçao'ya karşı gövde gösterisi!

FIFA 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etti.

calendar 14 Haziran 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 22:27
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Almanya'dan Curaçao'ya karşı gövde gösterisi!
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FIFA 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi.

ABD'nin Houston kentindeki Houston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Almanya 7-1 kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felix Nmecha, 38. dakikada Nico Schlotterbeck, 45+5. (P) ve 88. dakikalarda Kai Havertz, 47. dakikada Jamal Musiala, 68. dakikada Nat Brown ve 78. dakikada Deniz Undav kaydetti.

Curaçao'nun tek golü ise 21. dakikada Livano Comenencia'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. 

Turnuvada şu ana kadar en farklı galibiyete imza atan Almanya, puanını 3'e çıkardı. Curaçao ise puanla tanışamadı. 

Almanya, Dünya Kupası'da bir sonraki maçını 20 Haziran saat 23:00'te Toronto Stadyumu'nda Fildişi Sahili ile karşılaşacak.
Curaçao ise 21 Haziran saat 03:00'te Arrowhead Stadyumu'nda Ekvador ile kozlarını paylaşacak.

CURAÇAO'DAN TARİHE GEÇEN GOL

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Curaçao, turnuva tarihine geçen bir ana imza attı. Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Karayip ekibi, organizasyondaki ilk gol sevincini Almanya karşısında yaşadı.

Houston'da oynanan mücadelede Curaçao'nun golü, 21. dakikada Livano Comenencia'dan geldi. Genç futbolcu, ülkesinin Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederek adını Curaçao futbol tarihine yazdırdı.

Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke unvanını taşıyan Curaçao, ilk kez yer aldığı turnuvada Almanya gibi dört kez dünya şampiyonu olmuş bir rakibe karşı gol bularak önemli bir başarı elde etti.

Comenencia'nın golü yalnızca maçın skoruna değil, Curaçao futbolunun tarihine de geçti. Dünya Kupası sahnesindeki ilk golünü atan ada ülkesi, organizasyondaki unutulmaz anlarından birini yaşadı.

ALMANYA TARİHE GEÇTİ

Almanya, Curaçao karşısında aldığı 7-1'lik galibiyetle Dünya Kupası tarihine geçti. Turnuva boyunca attığı toplam gol sayısını 239'a yükselten Panzerler, 238 gollü Brezilya'yı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü milli takımı konumuna yükseldi.

Bu sonuçla Almanya, yıllardır Brezilya'nın elinde bulunan zirveyi devralırken, Dünya Kupası tarihindeki gol krallığında yeni lider oldu.

EN YAŞLI VE EN GENÇ HOCA KARŞILAŞTI

2026 Dünya Kupası'nda teknik direktörler arasındaki en dikkat çekici karşılaşmalardan biri yaş farkıyla öne çıktı. E Grubu'nda Almanya'nın başında görev yapan 38 yaşındaki Julian Nagelsmann, turnuvadaki 48 takım arasında en genç teknik direktör unvanını aldı.

Diğer tarafta ise Curaçao'nun deneyimli çalıştırıcısı Dick Advocaat yer aldı. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, yalnızca turnuvanın değil, Dünya Kupası tarihinin de sahaya çıkan en yaşlı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

İKİ KARDEŞ SAHADA

Curaçao forması giyen Leandro Bacuna ve kardeşi Juninho Bacuna, Dünya Kupası sahnesinde birlikte mücadele eden dikkat çekici kardeş ikililer arasında yer aldı. Hollanda kökenli iki futbolcu, aynı milli takım adına sahaya çıkarak turnuvanın özel hikâyelerinden birine imza attı.

Bacuna kardeşler, Curaçao'nun Dünya Kupası serüveninde omuz omuza mücadele ederek futbolseverlerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

NRG Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan Almanya, Nmecha'nın 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasını giren bu futbolcu, plase vuruşla topu uzak köşeye göndermeyi başardı.

Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao, 21. dakikada Comenencia'nın kaydettiği golle skora eşitlik getirdi: 1-1. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı dışından yerden sert vuran Comenencia, fileleri havalandırdı. Curaçao, Comenencia'nın golüyle, turnuva tarihindeki ilk golünü de kaydetti.

Skora eşitliğin gelmesinin ardından Almanya baskısını artırdı. 38. dakikada kazanılan korner atışında Bronw'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Nico Schlotterbeck, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-1.

Almanya, 45+5. dakikada Havertz'in penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 3-1 önde girdi.

Maçın ikinci devresine de hızlı başlayan taraf Almanya oldu. 47. dakikada Kimmich'in derin pasına hareketlenen Musiala, sağdan ceza sahasına girip çaprazdan sert şutla topu ağlara yolladı: 4-1.

68. dakikada Almanya farkı 4'e çıkardı. Deniz Undav'ın kale sahası içine gönderdiği pasta Brown topu ağlarla buluşturdu: 5-1.

78. dakikada Almanya bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kimmich, müsait pozisyondaki Deniz Undav'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 6-1.

Maçta son sözü Havertz söyledi. Deniz Undav'ın derin pasına hareketlenen Havertz, sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla skoru belirledi: 7-1.

Stat: NRG

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

Almanya: Neuer, Kimmich (Dk. 83 Anton), Tah (Dk. 73 Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (Dk. 73 Raum), Nmecha (Dk. 73 Goretzka), Pavlovic, Sane, Musiala (Dk. 64 Deniz Undav), Wirtz, Havertz

Curaçao: Room, Floranus, Bazoer, Abispo, Fonville, Comenencia, Leonardo Bacuna, Juninho Bacuna, Chong (Dk. 83 Kastaneer), Locadia (Dk. 65 Margaritha), Hansen (Dk. 46 Antonisse)

Goller: Dk. 6 Nmecha, Dk. 38 Schlotterbeck, Dk. 45+5 (Penaltıdan) ve Dk. 88 Havertz, Dk. 47 Musiala, Dk. 68 Brown, Dk. 78 Deniz Undav (Almanya), Dk. 21 Comenencia (Curaçao)

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Ekvador00000000
3Fildişi Sahili00000000
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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