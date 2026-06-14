Almanya'dan Curaçao'ya karşı gövde gösterisi!

Almanya, Dünya Kupası'da bir sonraki maçını 20 Haziran saat 23:00'te Toronto Stadyumu'nda Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi.ABD'nin Houston kentindeki Houston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Almanya 7-1 kazandı.Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada, 38. dakikada, 45+5. (P) ve 88. dakikalarda, 47. dakikada68. dakikadave 78. dakikadakaydetti.Curaçao'nun tek golü ise 21. dakikada'dan geldi.Öte yandan Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.Turnuvada şu ana kadar en farklı galibiyete imza atan Almanya, puanını 3'e çıkardı. Curaçao ise puanla tanışamadı.Curaçao ise 21 Haziran saat 03:00'te Arrowhead Stadyumu'nda Ekvador ile kozlarını paylaşacak.2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Curaçao, turnuva tarihine geçen bir ana imza attı. Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Karayip ekibi, organizasyondaki ilk gol sevincini Almanya karşısında yaşadı.Houston'da oynanan mücadelede Curaçao'nun golü, 21. dakikada Livano Comenencia'dan geldi. Genç futbolcu, ülkesinin Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederek adını Curaçao futbol tarihine yazdırdı.Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke unvanını taşıyan Curaçao, ilk kez yer aldığı turnuvada Almanya gibi dört kez dünya şampiyonu olmuş bir rakibe karşı gol bularak önemli bir başarı elde etti.Comenencia'nın golü yalnızca maçın skoruna değil, Curaçao futbolunun tarihine de geçti. Dünya Kupası sahnesindeki ilk golünü atan ada ülkesi, organizasyondaki unutulmaz anlarından birini yaşadı.

Almanya, Curaçao karşısında aldığı 7-1'lik galibiyetle Dünya Kupası tarihine geçti. Turnuva boyunca attığı toplam gol sayısını 239'a yükselten Panzerler, 238 gollü Brezilya'yı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü milli takımı konumuna yükseldi.



Bu sonuçla Almanya, yıllardır Brezilya'nın elinde bulunan zirveyi devralırken, Dünya Kupası tarihindeki gol krallığında yeni lider oldu.



EN YAŞLI VE EN GENÇ HOCA KARŞILAŞTI





2026 Dünya Kupası'nda teknik direktörler arasındaki en dikkat çekici karşılaşmalardan biri yaş farkıyla öne çıktı. E Grubu'nda Almanya'nın başında görev yapan 38 yaşındaki Julian Nagelsmann, turnuvadaki 48 takım arasında en genç teknik direktör unvanını aldı.



Diğer tarafta ise Curaçao'nun deneyimli çalıştırıcısı Dick Advocaat yer aldı. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, yalnızca turnuvanın değil, Dünya Kupası tarihinin de sahaya çıkan en yaşlı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.



İKİ KARDEŞ SAHADA





Curaçao forması giyen Leandro Bacuna ve kardeşi Juninho Bacuna, Dünya Kupası sahnesinde birlikte mücadele eden dikkat çekici kardeş ikililer arasında yer aldı. Hollanda kökenli iki futbolcu, aynı milli takım adına sahaya çıkarak turnuvanın özel hikâyelerinden birine imza attı.



Bacuna kardeşler, Curaçao'nun Dünya Kupası serüveninde omuz omuza mücadele ederek futbolseverlerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



NRG Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan Almanya, Nmecha'nın 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasını giren bu futbolcu, plase vuruşla topu uzak köşeye göndermeyi başardı.



Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao, 21. dakikada Comenencia'nın kaydettiği golle skora eşitlik getirdi: 1-1. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı dışından yerden sert vuran Comenencia, fileleri havalandırdı. Curaçao, Comenencia'nın golüyle, turnuva tarihindeki ilk golünü de kaydetti.



Skora eşitliğin gelmesinin ardından Almanya baskısını artırdı. 38. dakikada kazanılan korner atışında Bronw'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Nico Schlotterbeck, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-1.



Almanya, 45+5. dakikada Havertz'in penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 3-1 önde girdi.



Maçın ikinci devresine de hızlı başlayan taraf Almanya oldu. 47. dakikada Kimmich'in derin pasına hareketlenen Musiala, sağdan ceza sahasına girip çaprazdan sert şutla topu ağlara yolladı: 4-1.



68. dakikada Almanya farkı 4'e çıkardı. Deniz Undav'ın kale sahası içine gönderdiği pasta Brown topu ağlarla buluşturdu: 5-1.



78. dakikada Almanya bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kimmich, müsait pozisyondaki Deniz Undav'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 6-1.



Maçta son sözü Havertz söyledi. Deniz Undav'ın derin pasına hareketlenen Havertz, sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla skoru belirledi: 7-1.



Stat: NRG



Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)



Almanya: Neuer, Kimmich (Dk. 83 Anton), Tah (Dk. 73 Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (Dk. 73 Raum), Nmecha (Dk. 73 Goretzka), Pavlovic, Sane, Musiala (Dk. 64 Deniz Undav), Wirtz, Havertz



Curaçao: Room, Floranus, Bazoer, Abispo, Fonville, Comenencia, Leonardo Bacuna, Juninho Bacuna, Chong (Dk. 83 Kastaneer), Locadia (Dk. 65 Margaritha), Hansen (Dk. 46 Antonisse)



Goller: Dk. 6 Nmecha, Dk. 38 Schlotterbeck, Dk. 45+5 (Penaltıdan) ve Dk. 88 Havertz, Dk. 47 Musiala, Dk. 68 Brown, Dk. 78 Deniz Undav (Almanya), Dk. 21 Comenencia (Curaçao)







