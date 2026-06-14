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Fas'tan Lamine Yamal'a olay gönderme!

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, İspanya'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'a gönderme yaptı.

calendar 14 Haziran 2026 22:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Fas'tan Lamine Yamal'a olay gönderme!
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Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, Lamine Yamal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2026 Dünya Kupası hedeflerine ilişkin konuşan Lekjaa, Fas ile İspanya'nın turnuvada karşı karşıya gelmesi halinde bunun özel bir anlam taşıyacağını ifade etti.

Faslı futbol adamı, genç yıldız Lamine Yamal'ın milli takım tercihini İspanya'dan yana kullanmasına göndermede bulunarak, "Umarım finalde İspanya ile karşılaşırız ve Lamine Yamal'ın doğru seçimi yapıp yapmadığını aydınlığa kavuştururuz." dedi.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Ekvador00000000
3Fildişi Sahili00000000
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya10100001
2Hollanda10100001
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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