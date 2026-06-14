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Hakan Çalhanoğlu'ndan Avustralyalı gazetecinin sorusuna flaş yanıt!

Hakan Çalhanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildiğimiz maçın ardından açıklamalar yaptı. Avustralyalı gazetecinin Çalhanoğlu'na sorduğu soru dikkat çekerken, milli futbolcunun şaşırdığı gözlemlendi.

calendar 14 Haziran 2026 18:43
Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Hakan Çalhanoğlu'ndan Avustralyalı gazetecinin sorusuna flaş yanıt!
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Avustralyalı bir gazetecinin Hakan Çalhanoğlu'na sorduğu soru ise dikkat çekti.

Milli futbolcu, söz konusu soruya ilk bağlamda soruyla cevap verdi.

Avustralyalı gazetecinin, "Dünkü açıklamalarında Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve domine edeceğini söylemiştin. Sizin açınızdan neler yanlış gitti? Avustralya'nın performansı seni şaşırttı mı?" şeklindeki sorusu sonrası milli futbolcuyla arasında geçen diyalog şöyle:

Hakan Çalhanoğlu: "Sence domine etmedik mi?"

Gazeteci: "Sadece pozisyon olarak evet"

Hakan Çalhanoğlu: "Pardon?"

Gazeteci: "Pozisyon olarak evet"

Hakan Çalhanoğlu: "Seninle aynı fikirde değilim çünkü bugün maçı genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu. Bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye, her dakika daha da odaklanmamız ve asla pes etmememiz gerekiyor. Bence iyi bir oyun oynadık, sadece skora dökemedik." 


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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