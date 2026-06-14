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Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması!

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Curaçao maçının ardından konuştu.

calendar 14 Haziran 2026 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 00:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması!
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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya, Curaçao karşısında sahadan 7-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu.

"BAZI UYARLAMALAR YAPMAMIZ GEREKTİ"

Takımı adına büyük mutluluk duyduğunu belirten Nagelsmann, "Takım adına gerçekten çok sevindim ve kendilerini içtenlikle tebrik ettim. Curaçao daha önce hiç baklava (4-4-2 elmas) sistemiyle oynamamıştı; bu nedenle bizim de bazı uyarlamalar yapmamız gerekti." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR DURUMDA YENİDEN TOPARLANMANIZ GEREKİR"

Maçın başında yedikleri beraberlik golüne de değinen Alman teknik adam, "Ancak rakibin ilk atağında beraberlik golünü yedik. Böyle bir durumda önce yeniden toparlanmanız gerekir. Kadromuzda çok sayıda yeni oyuncu bulunuyor, ayrıca 2018 ve 2022 yıllarında yaşanan mağlubiyetlerin oluşturduğu bir geçmiş de var." dedi.

"YEDİ GOL ATARAK MAÇI KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Oyuncularının ortaya koyduğu reaksiyondan memnun kaldığını vurgulayan Nagelsmann, "Bu şartlar altında hem zihinsel olarak toparlanıp hem de yedi gol atarak maçı kazanmak kolay değil." sözleriyle takımını övdü.

"BİZİ DAHA DA GELİŞTİREBİLECEK NOKTALAR GÖRDÜK"

Karşılaşmanın hem olumlu hem de geliştirilmesi gereken yönler içerdiğini belirten Nagelsmann, "Maçta birçok olumlu unsur vardı, ancak aynı zamanda detaylı şekilde analiz edilebilecek ve bizi daha da geliştirebilecek noktalar da gördük." değerlendirmesinde bulundu.

LEROY SANE AÇIKLAMASI

Leroy Sane'nin performansı hakkında konuşan Nagelsmann, "Leroy Sane, çok çalıştı, savunmaya dönüşlerde de büyük emek verdi ve rakibin birçok geçiş hücumunu engelledi. Bu yüzden bugün ona bir övgüde bulunmak gerekir." dedi.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Ekvador00000000
3Fildişi Sahili00000000
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya10102201
2Hollanda10102201
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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