Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya, Curaçao karşısında sahadan 7-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmanın ardından Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu.Takımı adına büyük mutluluk duyduğunu belirten Nagelsmann,fadelerini kullandı.Maçın başında yedikleri beraberlik golüne de değinen Alman teknik adam,dedi.Oyuncularının ortaya koyduğu reaksiyondan memnun kaldığını vurgulayan Nagelsmann,sözleriyle takımını övdü.Karşılaşmanın hem olumlu hem de geliştirilmesi gereken yönler içerdiğini belirten Nagelsmann,değerlendirmesinde bulundu.Leroy Sane'nin performansı hakkında konuşan Nagelsmann,dedi.