Hollanda iki kez öne geçti, Japonya pes etmedi

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi.



Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



Hollanda'nın gollerini 51. dakikada Virgil van Dijk ve 64. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.





⚽️Virgil van Dijk klas bir kafa golüyle Hollanda'yı öne geçirdi!pic.twitter.com/WasKYPskpn https://t.co/eTRvBtsqkc



— Sporx (@sporx) June 14, 2026

⚽ Koki Ogawa güzel bir kafa vuruşuyla skoru yeniden eşitledi! Japonya pes etmiyor!



🇳🇱Hollanda 2-2 Japonya🇯🇵#FIFAWorldCuppic.twitter.com/LtJLGgRbeK https://t.co/Ykfe8tyRP3



— Sporx (@sporx) June 14, 2026

Japonya ise 57. dakikadave 89. dakikada'nın attığı gollerle beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın ardından her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.F Grubu'ndaki bir sonraki maçında Hollanda, İsveç ile karşı karşıya gelecek. Japonya ise Tunus karşısında ilk galibiyetini arayacak.3. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Malen'in dönerek vuruşunda kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere gönderdi.34. dakikada Hollanda bir kez daha golle burun buruna geldi. Reijnders'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Malen'in kafa vuruşunda kaleci Suzuki, topun kaleye girmesine izin vermedi.43. dakikada Nakamura, Hollanda kalesinde tehlikeli oldu. Sağdan gelen ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Japon oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.DallasIsmail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (Amerika Birleşik Devletleri)Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, Gravenberch (Dk. 81 Ake), Reijnders (Dk. 70 Timber), De Jong, Gakpo (Dk. 85 Brobbey), Malen (Dk. 70 Depay), Summerville (Dk. 70 Koopmeiners)Suzuki, Taniguchi, Watanabe (Dk. 75 Tomiyasu), Hiroki Ito, Doan (Dk. 75 Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Dk. 75 Ogawa), Daizen Maeda (Dk. 67 Junya Ito), Ueda (Dk. 84 Shiogai)Dk. 50 Van Dijk, Dk. 64 Summerville (Hollanda), Dk. 57 Nakamura, Dk. 88 Kamada (Japonya)Dk. 61 Summerville, Dk. 83 Depay, Dk. 90+1 Van de Ven (Hollanda)