Hollanda iki kez öne geçti, Japonya pes etmedi
FIFA 2026 Dünya Kupası F grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi.
Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Hollanda'nın gollerini 51. dakikada Virgil van Dijk ve 64. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.
⚽️Virgil van Dijk klas bir kafa golüyle Hollanda'yı öne geçirdi!pic.twitter.com/WasKYPskpn https://t.co/eTRvBtsqkc
— Sporx (@sporx) June 14, 2026
Japonya ise 57. dakikada Keito Nakamura ve 89. dakikada Daichi Kamada'nın attığı gollerle beraberliği yakaladı.
⚽️Nakamura, Hollanda'ya 6 dakika sonra cevap verdi.
🇳🇱Hollanda 1-1 Japonya🇯🇵#FIFAWorldCuppic.twitter.com/uk3aFbaSUD https://t.co/WJGGEjtGk8
— Sporx (@sporx) June 14, 2026
⚽ Summerville'den ters ayağıyla şahane bir plase!
🇳🇱Hollanda 2-1 Japonya🇯🇵#FIFAWorldCuppic.twitter.com/y0V5i4yOdR https://t.co/3IO4B9SkH6
— Sporx (@sporx) June 14, 2026
Karşılaşmanın ardından her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.
⚽ Koki Ogawa güzel bir kafa vuruşuyla skoru yeniden eşitledi! Japonya pes etmiyor!
🇳🇱Hollanda 2-2 Japonya🇯🇵#FIFAWorldCuppic.twitter.com/LtJLGgRbeK https://t.co/Ykfe8tyRP3
— Sporx (@sporx) June 14, 2026
F Grubu'ndaki bir sonraki maçında Hollanda, İsveç ile karşı karşıya gelecek. Japonya ise Tunus karşısında ilk galibiyetini arayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Malen'in dönerek vuruşunda kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
34. dakikada Hollanda bir kez daha golle burun buruna geldi. Reijnders'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Malen'in kafa vuruşunda kaleci Suzuki, topun kaleye girmesine izin vermedi.
43. dakikada Nakamura, Hollanda kalesinde tehlikeli oldu. Sağdan gelen ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Japon oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
50. dakikada Hollanda 1-0 öne geçti. Gravenberch'in sağdan ceza sahasına gönderdiği uzun topa yükselen Van Dijk'in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu.
57. dakikada Japonya beraberliği yakaladı. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Nakamura'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
64. dakikada Hollanda bir kez daha öne geçti. Gravenberch'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Summerville sol ayağıyla uzak direkten topu filelere gönderdi: 2-1
88. dakikada Japonya bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ogawa'nın kafayla vurduğu top Kamada'ya çarparak ağlara gitti: 2-2
Stat: Dallas
Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (Amerika Birleşik Devletleri)
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, Gravenberch (Dk. 81 Ake), Reijnders (Dk. 70 Timber), De Jong, Gakpo (Dk. 85 Brobbey), Malen (Dk. 70 Depay), Summerville (Dk. 70 Koopmeiners)
Japonya: Suzuki, Taniguchi, Watanabe (Dk. 75 Tomiyasu), Hiroki Ito, Doan (Dk. 75 Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Dk. 75 Ogawa), Daizen Maeda (Dk. 67 Junya Ito), Ueda (Dk. 84 Shiogai)
Goller: Dk. 50 Van Dijk, Dk. 64 Summerville (Hollanda), Dk. 57 Nakamura, Dk. 88 Kamada (Japonya)
Sarı kartlar: Dk. 61 Summerville, Dk. 83 Depay, Dk. 90+1 Van de Ven (Hollanda)
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