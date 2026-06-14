Manuel Neuer: 'Sanki ilk Dünya kupammış gibi'

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Almanya'da kaptan Manuel Neuer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Mücadelede yaşanan pozisyonlardan birine değinen tecrübeli file bekçisi,dedi.Turnuvaya özel bir motivasyonla yaklaştığını belirten Neuer,ifadelerini kullandı.Takım içerisindeki birlik ve beraberlik ortamına da vurgu yapan Alman kaleci,sözleriyle açıklamalarını tamamladı.