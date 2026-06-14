Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Manuel Neuer: "Sanki ilk Dünya kupammış gibi"

Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, Curaçao maçının ardından konuştu.

calendar 14 Haziran 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Manuel Neuer: 'Sanki ilk Dünya kupammış gibi'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Almanya'da kaptan Manuel Neuer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİ KONTROL ALTINDA TUTTUK"

Mücadelede yaşanan pozisyonlardan birine değinen tecrübeli file bekçisi, "Sanırım Kimmich ona dokunmasaydı topu alırdım. Ancak birkaç küçük kararsızlık dışında her şeyi kontrol altında tuttuk." dedi.

"SANKİ İLK DÜNYA KUPAM GİBİ"

Turnuvaya özel bir motivasyonla yaklaştığını belirten Neuer, "Benim için de bu yine bir ilk maçtı. Bu turnuvaya sanki ilk Dünya Kupammış gibi yaklaşıyorum. Bu benim için çok özel bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"BİZ KİMSEYE DIŞARIDAN BAKMIYORUZ"

Takım içerisindeki birlik ve beraberlik ortamına da vurgu yapan Alman kaleci, "Biz kimseyi dışarıda bırakmıyoruz; herkes aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışıyor. Burada herkes sürecin bir parçası yapılıyor, çünkü her oyuncuya ihtiyacımız var." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Hollanda iki kez öne geçti, Japonya pes etmedi
Hollanda iki kez öne geçti, Japonya pes etmedi
UEFA Başkanı Ceferin
UEFA Başkanı Ceferin'in "ilgisiz maç" yorumuna 13 ülkeden tepki
Manuel Neuer:
Manuel Neuer: "Sanki ilk Dünya kupammış gibi"
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması!
Fas
Fas'tan Lamine Yamal'a olay gönderme!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Ekvador00000000
3Fildişi Sahili00000000
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya10102201
2Hollanda10102201
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön