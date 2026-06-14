Manuel Neuer: "Sanki ilk Dünya kupammış gibi"
Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, Curaçao maçının ardından konuştu.
"HER ŞEYİ KONTROL ALTINDA TUTTUK"
Mücadelede yaşanan pozisyonlardan birine değinen tecrübeli file bekçisi, "Sanırım Kimmich ona dokunmasaydı topu alırdım. Ancak birkaç küçük kararsızlık dışında her şeyi kontrol altında tuttuk." dedi.
"SANKİ İLK DÜNYA KUPAM GİBİ"
Turnuvaya özel bir motivasyonla yaklaştığını belirten Neuer, "Benim için de bu yine bir ilk maçtı. Bu turnuvaya sanki ilk Dünya Kupammış gibi yaklaşıyorum. Bu benim için çok özel bir şeydi." ifadelerini kullandı.
"BİZ KİMSEYE DIŞARIDAN BAKMIYORUZ"
Takım içerisindeki birlik ve beraberlik ortamına da vurgu yapan Alman kaleci, "Biz kimseyi dışarıda bırakmıyoruz; herkes aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışıyor. Burada herkes sürecin bir parçası yapılıyor, çünkü her oyuncuya ihtiyacımız var." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
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|İskoçya
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|1
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|Brezilya
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|Haiti
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|7
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|6
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|2
|Ekvador
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|Fildişi Sahili
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|0
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|Curacao
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|Japonya
|1
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|2
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|2
|Hollanda
|1
|0
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|2
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|3
|İsveç
|0
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|4
|Tunus
|0
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|Takımlar
|O
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|B
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|Av.
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|1
|Belçika
|0
|0
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|Mısır
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|İran
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|Yeni Zelanda
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|Suudi Arabistan
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|İspanya
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|Uruguay
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|1
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|Irak
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|Norveç
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|Senegal
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|Arjantin
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|4
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|Kolombiya
|0
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|3
|Portekiz
|0
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|4
|Özbekistan
|0
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|0
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
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|0
|0
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|2
|İngiltere
|0
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|0
|0
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|0
|3
|Gana
|0
|0
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|0
|0
|0
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|Panama
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