Van Dijk: 'Duran toptan gol yemek can sıkıcı'

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile Japonya'nın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk, karşılaşmayı değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı, Japonya karşısında iki kez öne geçmelerine rağmen galibiyeti koruyamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Van Dijk, attığı golle katkı sağlamaktan memnun olduğunu ancak Japonya'nın beraberlik gollerini engelleyememelerinin üzücü olduğunu söyledi.
"JAPONYA'NIN İLK GOLÜNÜ ÖNLEYEBİLİRDİK"
Japonya'nın ilk golünü kaydeden Keito Nakamura hakkında konuşan Van Dijk, "Bana göre bu gol önlenebilirdi. Sağ ayağını kullanacağı çok belliydi, bu yüzden onu dış çizgiye yönlendirmemiz gerekiyordu. Her şey çok hızlı geliştiği için pozisyonun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak rakibin bu kadar kısa sürede eşitliği sağlamasına kesinlikle izin vermemeliydik. Bu, kendimize kızabileceğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.
"GOLÜN DURAN TOPTAN GELMESİ CAN SIKICI"
Son dakikalarda yedikleri golün duran toptan gelmesine de değinen tecrübeli stoper, "Golün duran toptan gelmesi can sıkıcı. O ana kadar savunmada iyi durduğumuzu düşünüyorum. Ancak duran toplar ve kontratakların her zaman tehlike yaratabileceğini biliyorduk. Şimdi yolumuza devam etmeliyiz." dedi.
KOEMAN'IN DEĞİŞİKLİKLERİNE DESTEK VERDİ
Maçın son bölümünde teknik direktör Ronald Koeman tarafından yapılan savunma ağırlıklı oyuncu değişiklikleri hakkında da konuşan Van Dijk, bu tercihlere anlayış gösterdiğini ifade etti.
Kaptan oyuncu, "Rakibin yine de tehlike yaratabileceğini biliyorduk. Yapılan değişikliklerden sonra savunmada iyi kapandık. Japonya daha fazla risk almak zorundaydı ve bu da bize boş alanlar bıraktı. Ne yazık ki duran toptan gol yedik." şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın ardından karmaşık duygular içerisinde olduğunu belirten Van Dijk, Japonya'nın güçlü bir rakip olduğuna dikkat çekti.
Deneyimli savunmacı, "Bu kadar geç bir dakikada gol yemek hiçbir zaman hoş değildir. Ancak Japonya gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. Çok kompakt savunma yaptılar ve onları aşmak kolay olmadı. Bence biraz fazla geriye çekildik. Son bölümde oyunun kontrolünü kaybettik ama rakibe de fazla fırsat vermedik. Japonya üç ya da dört fırsat yakaladı ve bunların ikisini gole çevirdi. Bu da hayal kırıklığı yaratıyor." ifadelerini kullandı.