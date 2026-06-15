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Van Dijk: "Duran toptan gol yemek can sıkıcı"

Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk, Japonya maçı sonrası konuştu.

calendar 15 Haziran 2026 02:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Van Dijk: 'Duran toptan gol yemek can sıkıcı'
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile Japonya'nın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk, karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı, Japonya karşısında iki kez öne geçmelerine rağmen galibiyeti koruyamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Van Dijk, attığı golle katkı sağlamaktan memnun olduğunu ancak Japonya'nın beraberlik gollerini engelleyememelerinin üzücü olduğunu söyledi.

"JAPONYA'NIN İLK GOLÜNÜ ÖNLEYEBİLİRDİK"

Japonya'nın ilk golünü kaydeden Keito Nakamura hakkında konuşan Van Dijk, "Bana göre bu gol önlenebilirdi. Sağ ayağını kullanacağı çok belliydi, bu yüzden onu dış çizgiye yönlendirmemiz gerekiyordu. Her şey çok hızlı geliştiği için pozisyonun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak rakibin bu kadar kısa sürede eşitliği sağlamasına kesinlikle izin vermemeliydik. Bu, kendimize kızabileceğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.

"GOLÜN DURAN TOPTAN GELMESİ CAN SIKICI"

Son dakikalarda yedikleri golün duran toptan gelmesine de değinen tecrübeli stoper, "Golün duran toptan gelmesi can sıkıcı. O ana kadar savunmada iyi durduğumuzu düşünüyorum. Ancak duran toplar ve kontratakların her zaman tehlike yaratabileceğini biliyorduk. Şimdi yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

KOEMAN'IN DEĞİŞİKLİKLERİNE DESTEK VERDİ

Maçın son bölümünde teknik direktör Ronald Koeman tarafından yapılan savunma ağırlıklı oyuncu değişiklikleri hakkında da konuşan Van Dijk, bu tercihlere anlayış gösterdiğini ifade etti.

Kaptan oyuncu, "Rakibin yine de tehlike yaratabileceğini biliyorduk. Yapılan değişikliklerden sonra savunmada iyi kapandık. Japonya daha fazla risk almak zorundaydı ve bu da bize boş alanlar bıraktı. Ne yazık ki duran toptan gol yedik." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ardından karmaşık duygular içerisinde olduğunu belirten Van Dijk, Japonya'nın güçlü bir rakip olduğuna dikkat çekti.

Deneyimli savunmacı, "Bu kadar geç bir dakikada gol yemek hiçbir zaman hoş değildir. Ancak Japonya gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. Çok kompakt savunma yaptılar ve onları aşmak kolay olmadı. Bence biraz fazla geriye çekildik. Son bölümde oyunun kontrolünü kaybettik ama rakibe de fazla fırsat vermedik. Japonya üç ya da dört fırsat yakaladı ve bunların ikisini gole çevirdi. Bu da hayal kırıklığı yaratıyor." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Ekvador10100001
3Fildişi Sahili10100001
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya10102201
2Hollanda10102201
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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