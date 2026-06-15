Van Dijk: 'Duran toptan gol yemek can sıkıcı'

⚽ Koki Ogawa güzel bir kafa vuruşuyla skoru yeniden eşitledi! Japonya pes etmiyor!



🇳🇱Hollanda 2-2 Japonya🇯🇵#FIFAWorldCuppic.twitter.com/LtJLGgRbeK https://t.co/Ykfe8tyRP3



— Sporx (@sporx) June 14, 2026

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile Japonya'nın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk, karşılaşmayı değerlendirdi.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı, Japonya karşısında iki kez öne geçmelerine rağmen galibiyeti koruyamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Van Dijk, attığı golle katkı sağlamaktan memnun olduğunu ancak Japonya'nın beraberlik gollerini engelleyememelerinin üzücü olduğunu söyledi.Japonya'nın ilk golünü kaydeden Keito Nakamura hakkında konuşan Van Dijk,ifadelerini kullandı.Son dakikalarda yedikleri golün duran toptan gelmesine de değinen tecrübeli stoper,dedi.Maçın son bölümünde teknik direktör Ronald Koeman tarafından yapılan savunma ağırlıklı oyuncu değişiklikleri hakkında da konuşan Van Dijk, bu tercihlere anlayış gösterdiğini ifade etti.Kaptan oyuncu,şeklinde konuştu.Karşılaşmanın ardından karmaşık duygular içerisinde olduğunu belirten Van Dijk, Japonya'nın güçlü bir rakip olduğuna dikkat çekti.Deneyimli savunmacı,ifadelerini kullandı.