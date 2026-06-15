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Ronald Koeman'dan Japonya övgüsü!

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Japonya maçı sonrası konuştu.

calendar 15 Haziran 2026 02:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Ronald Koeman'dan Japonya övgüsü!
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, mücadeleyi değerlendirdi.

Beraberliğe rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşamadığını belirten Koeman, "İki kez öne geçtiğiniz bir maçı kazanamadığınız zaman hafif bir hayal kırıklığı yaşarsınız." dedi.

Japonya'nın da önemli fırsatlar yakaladığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Öte yandan bu sonuca razı olabilirim çünkü Japonya'nın da yeterince pozisyonu vardı. İki taraf adına da üst düzey bir maç oldu. Japonya'yı analiz ettiğinizde sürekli önde baskı yapan bir takım görüyorsunuz. Ancak bu maçta uzun süre bunu yapmadılar. Çok sayıda oyuncuyla topun arkasında beklediler. Bu anlamda biraz çekingenlik gösterdiler. Bu da bizim boşlukları bulmamızı oldukça zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçlarında beklentilerin altında kaldıklarını kabul eden Koeman, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

"SON MAÇLARDAN ÇOK DAHA İYİYDİK"

Koeman, "2026 Dünya Kupası'na giderken oynadığımız iki hazırlık maçında hayal kırıklığı yaşamıştık. Geliştirmemiz gereken çok şey vardı. Ancak bugün oynadığımız futbolu son maçlara göre çok daha iyi buldum. Anlarınızı beklemek zorundasınız ve bunu çok iyi yaptık." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın son bölümünde yaptığı oyuncu değişikliklerinin eleştirilmesi hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Nathan Ake'yi oyuna aldık çünkü rakibin kanatlardaki baskısını artık durduramıyorduk. Bizi birkaç kez çok kolay geçtiler. O bölümleri iyi savunduk ancak talihsiz bir şekilde ikinci golü yedik."

"Crysencio Summerville'i sarı kartı nedeniyle oyundan çıkardım. Memphis ile ise topu daha iyi tutabilecek bir oyuncuya sahip olmak istedik ki kalemizden biraz daha uzaklaşabilelim. Sonradan bu kararlar hakkında farklı yorumlar yapılabilir ama bunlar o an verdiğiniz tercihlerdir."

"JAPONYA HARİKA BİR TAKIM"

Maçın ardından genel olarak memnun olduğunu belirten Koeman, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hayal kırıklığı yaşamıyorum. Her şeyini veren ve zaman zaman çok iyi futbol oynayan bir takım gördüm. Biz Hollandalılar olarak çoğu zaman herkesi kolayca yenebileceğimizi düşünüyoruz ama Japonya gerçekten harika bir takım."



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Ekvador10100001
3Fildişi Sahili10100001
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya10102201
2Hollanda10102201
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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