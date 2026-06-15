Ronald Koeman'dan Japonya övgüsü!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın ardından Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, mücadeleyi değerlendirdi.Beraberliğe rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşamadığını belirten Koeman,dedi.Japonya'nın da önemli fırsatlar yakaladığını vurgulayan deneyimli teknik adam,ifadelerini kullandı.Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçlarında beklentilerin altında kaldıklarını kabul eden Koeman, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.Koeman,şeklinde konuştu.Karşılaşmanın son bölümünde yaptığı oyuncu değişikliklerinin eleştirilmesi hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:Maçın ardından genel olarak memnun olduğunu belirten Koeman, sözlerini şu şekilde tamamladı: